Hamburg gaat met Hyperloop vrachtcontainers Europa inschieten

Het systeem, genaamd Hyperloop, is uitgevonden door Elon Musk van de Amerikaanse elektrische autofabrikant Tesla. Zijn idee uit 2013 bestaat uit een buizensysteem waarin een vacuüm ontstaat, zodat er vrijwel geen luchtweerstand of wrijving is. De transportcapsules kunnen zo snelheden tot 1200 kilometer per uur halen.

De Duitse haven kan straks tot 4.100 vrachtcontainers per dag vervoeren door de vacuümtunnels, waardoor het vrachtverkeer aanzienlijk wordt verminderd. De energie die nodig is voor de werking moet worden geproduceerd door zonnecellen die aan de buitenkant van de buizen zijn bevestigd.

Onder de naam Hyperloop zijn verschillende onafhankelijke bedrijven actief die de visie van Musk willen implementeren. Het Britse bedrijf Virgin werkt ook aan het transportsysteem en heeft ook routes in Europa aangekondigd. Een daarvan zal Duitse steden in de toekomst met elkaar verbinden.

Tesla-baas Musk had oorspronkelijk de Hyperloop ontworpen voor personenvervoer. Daarom heeft ook Lufthansa al interesse getoond in het project. De luchtvaartmaatschappij, die ook in de vliegtuigbouw actief is, ziet de Hyperloop als alternatief voor sommige vluchten en bouwt momenteel aan een eerste prototype in Toulouse, Frankrijk.