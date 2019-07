‘Half miljoen Nederlanders rijdt nog steeds op winterbanden’

Dat concludeert brancheorganisatie Bovag na een steekproef onder meer dan 1100 auto's in de steden Eindhoven, Utrecht en Zwolle van afgelopen week. Daarvan hadden 60 auto’s winterbanden. Doorgerekend naar het totale wagenpark zou het gaan om 500.000 van de in totaal 9 miljoen auto’s in Nederland, oftewel 5,3 procent.



Volgens de brancheorganisatie slijten winterbanden, die van zacht rubber zijn gemaakt, met deze temperaturen extra hard en verbruikt de auto met deze banden meer brandstof. Ook kan de hitte de wegligging negatief beïnvloeden, waardoor de kans op ongelukken toeneemt. De Bovag meldt overigens ook dat steeds meer automobilisten kiezen voor zogenoemde vierseizoenenbanden, waarmee het hele jaar door gereden kan worden.



Vorig jaar reed 5,7 procent van de bestuurders in de zomer nog door op winterbanden. Ook toen ging het om een half miljoen wagens. Dat het percentage toen hoger lag dan dit jaar, komt doordat het totale wagenpark afgelopen jaar met 300.000 auto's is toegenomen. Waarom gemiddeld een op de twintig automobilisten stug doorrijdt met winterbanden, is niet onderzocht.