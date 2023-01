Hacker vindt softwareproblemen bij tien automerken: ‘Dieven kunnen deze auto openen en starten zonder sleutel’

Vrouw haalt eerste auto op en rijdt hem meteen in de kreukels: ‘We hebben thuis niet eens gehaald’

Een Belgische bestuurster is met haar eerste, vers gekochte autootje zaterdagmiddag meteen tegen een paal langs de afrit in de buurt van Kortrijk gereden. Ze had haar auto nog maar net opgehaald en het was al raak: ,,We hebben thuis niet eens gehaald”, vertelt de jonge vrouw.

