Groot voor weinig: waarom budgetmerk Dacia hogerop wil (en Lada misschien terugkeert)

In navolging van moedermerk Renault heeft Dacia vandaag ook veel nieuws. Zo gaat het merk samenwerken met het Russische Lada en kondigt de zojuist gepresenteerde Bigster Concept de grootste Dacia ooit aan. Want Dacia blijft weliswaar goedkope auto’s bouwen, het bedrijf wil ook meer geld verdienen.

Of de auto ook daadwerkelijk Bigster gaat heten is nog niet duidelijk, maar deze nieuwe showauto van Dacia kondigt duidelijk aan waar het heen gaat met het Roemeense merk. Dit is namelijk de voorbode van een productiemodel dat groter is dan alle bestaande modellen: volgens Dacia is de SUV zo’n 4,6 meter lang en dat maakt hem zo’n dertig centimeter groter dan de huidige Duster. Het is daarmee voor het eerst dat Dacia zich meldt in het middelgrote C-segment.

Volledig scherm De Bigster Concept blikt vooruit naar een groter model van Dacia © Dacia

Volgens Luca de Meo, de baas van Groupe Renault waartoe Dacia behoort, wordt het nieuwe model een grote familie-auto die ondanks zijn formaat past binnen de waarden van het budgetmerk. Reken dus op een relatief goedkope auto, met een prijs die naar verluidt ‘begint bij een bedrag waar andere merken een compacte hatchback voor leveren’.

Gezien het feit dat de kleinere Duster vanaf zo’n 20.000 euro te koop is, zal de prijslijst van de ‘Bigster’ mogelijk beginnen rond de 25.000 euro. De Meo kondigde ook al aan dat het model beschikbaar komt met hybride aandrijving, in tegenstelling tot de eveneens nieuwe Sandero. Ook opvallend: het studiemodel draagt een ander logo dan de huidige modellen.

Meer marge

De reden dat Dacia een groter model aankondigt, heeft alles te maken met de economisch lastige situatie waarin het moederconcern zich bevindt. Door een groter model te bouwen op bestaande onderdelen (zoals de bodemplaat, die modulair is zodat de merken dezelfde basisstructuur kunnen gebruiken voor diverse types auto’s) kan Dacia meer geld vragen dan bij een compacter model, zonder dat daarvoor een heel nieuwe techniek moet worden ontwikkeld. Zo spreidt een automaker de ontwikkelingskosten, terwijl er bij een grote auto meer marge overblijft na de verkoop.

Die extra inkomsten heeft de Renault-groep hard nodig om te overleven, volgens topman De Meo. ,,De hogere segmenten zijn van levensbelang. In het geval van Renault is het de bedoeling dat de gemiddelde prijs van onze verkochte auto’s in 2023 zo’n 5.000 euro hoger ligt dan nu. In 2025 moet dat idealiter zelfs 7.000 euro zijn.” De marges op goedkopere modellen van Dacia zullen ongetwijfeld lager zijn, maar dit is wel de reden dat het modellenaanbod van het merk binnenkort een stapje omhoog zet.

Samen met Lada

De komst van een groter model wil overigens niet zeggen dat Dacia z’n basis vergeet, zo belooft het merk. ,,We blijven Dacia, dus maken we betaalbare auto’s met een stoer randje.” Achter de schermen gaat het Roemeense bedrijf trouwens nauwer samenwerken met het andere budgetmerk uit de Groupe Renault, het Russische Lada. Dat merk (dat lang niet veel meer deed dan het in licentie bouwen van oude Fiat-modellen) heeft in Nederland weliswaar nog altijd een ietwat dubieus Oostblok-imago – niet voor niets verdween het enkele jaren geleden van de markt in ons land – maar dankzij de investeringen van Renault komt er langzaam maar zeker weer leven in Lada.

Het grote strategische plan ‘Renaulution’ dat Luca de Meo onthulde, licht al een voorzichtig tipje van de sluier op. Zo onthulde Lada vanmorgen een vooruitblik op een nieuwe Niva, die in 2021 op de markt moet komen. De oorspronkelijke versie van dat compacte terreinwagentje is wereldwijd één van de meest herkenbare en succesvolle modellen van Lada – sommige fans vinden het zelfs een cultauto – en het zou zo maar eens kunnen zijn dat de moderne variant ook buiten Rusland zal worden verkocht.

Volledig scherm Deze schets laat alvast een stukje zien van de nieuwe Lada Niva. Onder de vleugels van Renault is dat Russische merk bezig aan een wederopstanding © Lada

