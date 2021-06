Groener kan het bijna niet: in Nieuwegein kun je binnenkort waterstof tanken

Van wereld­nieuws naar wereldstad: Bodegraaf­se lichtstrip die waarschuwt voor rood licht duikt op in Amsterdam

24 mei Wereldnieuws was het toen Bodegraven in 2017 lichtstrips in het wegdek introduceerde, om fietsers die te druk zijn met hun mobiel (zogenaamde ‘smombies’) te waarschuwen voor rood licht. De wereld over gingen de ledstrips vervolgens niet, maar sinds deze week liggen ze ook in wereldstad Amsterdam.