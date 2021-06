Groener kan het bijna niet: dit is in de regio Utrecht (voorlopig nog) dé plek om waterstof te tanken

Groene waterstof dus. Is er ook rode?

Nee, wel grijze (gemaakt met fossiele brandstof) en blauwe (met aardgas én afgevangen CO2). Om waterstof te krijgen moet elektrolyse plaatsvinden. Doodgewoon water valt dan uiteen in zuurstof (O2) en waterstof (H2). De energie die daarvoor nodig is moet duurzaam zijn om de waterstof echt groen mogen noemen.