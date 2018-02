Google aan kop in de race om de zelfrijdende auto

In totaal legden de autonome auto’s van Waymo vorig jaar 567.364 kilometers af op openbare wegen in de staat Californië. Bij General Motors was dat 205.216 kilometer. Terwijl bij GM in totaal 105 keer moest worden ingegrepen doordat de robotauto een fout maakte of bijvoorbeeld problemen met de software had, was dat bij Waymo slechts 63 keer het geval.