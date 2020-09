Golfer probeert bal door zijn Ferrari van 4,5 miljoen dollar te slaan

De Britse golfer Ian Poulter is een groot liefhebber van Ferrari. Hij heeft er vijf en een daarvan is een LaFerrari Aperta van 4,5 miljoen dollar (3,8 miljoen euro). Om zijn skills te oefenen probeert hij een golfbal door de geopende ramen van de auto te slaan.

Poulter oefende tijdens coronatijd verschillende trucjes rond zijn huis. Hij besloot de uitdaging wat groter te maken door de ramen van zijn Ferrari te openen en de bal er doorheen te slaan. Een golfballetje is misschien klein, maar wel massief en je moet 'm een aardige klap geven om de bal hoogte te laten winnen. Het is dan ook zeker dat er een deuk achterblijft wanneer het projectiel tegen een van de plaatdelen van de auto zou komen.

In de video is te zien dat Poulter achter het stuur van zijn auto aan komt rijden, terwijl het nummer Know Yourself van Drake hoorbaar is. Dan opent hij de deur, verlaat de auto en loopt naar de bal. Ogenschijnlijk zonder erover na te denken, slaat hij de golfbal met een harde klap door het zijraam aan bestuurderszijde.

De Ferrari's van de Britse golfer Ian Poulter.

De Aperta is de cabrioversie van de ultieme Ferrari, de LaFerrari. Er werden slechts 201 exemplaren van gebouwd en de auto is voorzien van een 950 pk sterke 6,2-liter V12-motor, die gecombineerd met een hybride motor een topsnelheid van meer dan 350 kilometer per uur kan halen. De twee meest recent aangeboden Aperta’s stonden te koop voor prijzen tussen de 4,5 miljoen en 7 miljoen dollar.

Poulter heeft een voorliefde voor Ferrari's. In 2015 plaatste de golfer een foto op Twitter met zijn collectie, die op dat moment bestond uit een Ferrari 288 GTO, een F40, een F50, een Enzo en een LaFerrari, allemaal in Ferrari-rood. En vooralsnog allemaal zonder deuken. Tenminste, daar gaan we vanuit.

