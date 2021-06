‘Goedkope’ elektrische Volkswagen komt in 2025: ‘ID.2 kost minder dan 25.000 euro’

Ulbrich, binnen Volkswagen verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van nieuwe modellen, deed de aankondiging tijdens een werkbezoek aan Amsterdam. Zijn presentatie verklapte dat er binnen afzienbare tijd twee nieuwe elektrische modellen op de markt komen, die de bestaande modellen moeten gaan versterken. Op dit moment levert VW al de volledig elektrische ID.3 en ID.4, terwijl de ID.5 en de ID.Buzz (een bestelwagen op batterijen met een knipoog naar de eerste Transporter) ook al zijn aangekondigd. In China biedt het concern bovendien de grotere ID.6 aan, maar die komt vooralsnog niet naar Nederland.

Volgens Ulbrich zorgt de komende ID.2 voor de ‘democratisering van de elektrische auto’, omdat de vanafprijs van ‘minder dan 25.000 euro’ beduidend lager komt te liggen dan die van de ID.3. Dat model, in Nederland te koop vanaf €32.990, is op dit moment de kleinste elektrische Volkswagen. Waar de ID.3 ongeveer even groot is als de bekende Golf, zal de ID.2 naar verwachting buitenmaten krijgen die overeen komen met de kleinere Polo. Een nog compactere ID.1 staat vooralsnog niet op de planning.

Volledig scherm De ID.2 krijgt ongeveer het formaat van de huidige Polo. © Volkswagen

Niet de goedkoopste

Met het compacte elektrische model sluit Volkswagen aan in een segment dat de komende jaren snel groeit, maar het gaat wat ver om te zeggen dat de ID.2 elektrisch rijden voor iedereen betaalbaar maakt. Tot voor kort leverde Volkswagen nota bene zelf al een elektrische versie van de Up, die 23.475 euro kostte. Naar verluidt maakte het Duitse concern echter nauwelijks winst op dat model, vandaar dat de ID.2 in de basis iets duurder zal zijn. Ondertussen leveren andere merken al elektrische auto’s die onder deze prijs zitten: de prijslijst van de Dacia Spring begint bijvoorbeeld bij 17.890 euro.

Volkswagen heeft de naam ID.2 overigens nog niet bevestigd, maar de ontwikkelingsbaas sprak de veelzeggende woorden ‘u kunt wel gokken hoe deze auto gaat heten.’ Gezien het feit dat het model kleiner is dan de huidige elektrische VW’s, ligt ID.2 sterk voor de hand.

Volledig scherm Thomas Ulbrich, Lid van de Raad van Bestuur van Volkswagen en verantwoordelijk voor technische ontwikkeling. © Volkswagen

2026: ‘Trinity’

Overigens verklapte Thomas Ulbrich in zijn voordracht nóg een nieuw model. In 2026, een jaar na de ‘ID.2’ dus, staat de productieversie van ‘Project Trinity’ gepland. Waar de ID.2 betaalbaar moet zijn, zal dit eveneens elektrische model juist het meest luxe paradepaardje van Volkswagen worden. Het silhouet van de auto verraadt een lage, lange limousine met een elegante lijn. De ver naar achter doorlopende daklijn levert de auto een gunstige stroomlijn op en doet zelfs een beetje denken aan de Nederlandse Lightyear One.

Ulbrich kondigt de nodige veelbelovende technologieën aan: ,,Deze auto wordt een soort rijdende tijdscapsule, in de zin dat hij tijd gaat teruggeven aan zijn inzittenden. We bereiden dit model voor op zogenoemd ‘Level 4 autonoom rijden’, waarbij de auto vrijwel alle taken van de bestuurder kan overnemen. Daardoor hebben de mensen aan boord tijd over voor andere dingen, zoals werken, lezen of – op langere ritten – zelfs een dutje doen. We hopen dat de wetgeving daar tegen die tijd klaar voor is, maar ik verwacht dat onze technologie goed genoeg zal zijn.”

Volledig scherm Thomas Ulbrich tijdens zijn presentatie in Amsterdam. © Roland Tameling

Geen elektrische Kever

Teleurstellend nieuws voor de fans van de meest iconische Volkswagen aller tijden: in de elektrische toekomstplannen van het merk is geen ruimte voor een moderne ‘Kever’. Na twee moderne versies van de (New) Beetle gaat Volkswagen dus niet mee in de trend waarbij nieuwe elektrische modellen een eerbetoon vormen aan illustere succesnummers uit de geschiedenis van een bepaald merk. Andere automakers doen dat juist wel, denk aan Honda met de Honda e, Fiat met de nieuwe 500e en Renault met de moderne ‘retroversie’ van de Renault 5.

,,Wacht even”, sluit Thomas Ulbrich gedecideerd af. ,,In zekere zin doen we dat natuurlijk wel, maar dan met een ander iconisch model uit ons verleden. In 2023 brengen we immers de langverwachte ID.Buzz uit, wat duidelijk een moderne interpretatie is van de eerste Transporter, ook wel bekend als T1. Dat wordt een modern icoon, dat kan ik je al wel verklappen. Of die ook minder dan 25.000 euro gaat kosten? Dat kan ik je helaas niet beloven.”

Volledig scherm De productieversie van de ID.Buzz komt in 2023. © Volkswagen