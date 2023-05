Goedkoopste elektrische auto van Nederland krijgt ruim 40 procent meer vermogen

In 2021 ontketende Dacia een kleine revolutie: met de Spring EV had het merk de goedkoopste elektrische auto van Nederland in het programma. De prijs van de kleine vijfdeurs hatchback – die in India en Brazilië als Renault Kwid wordt verkocht – zat ver onder de 20.000 euro. Een alleraardigst autootje voor goedkoop stadsgebruik, die je eenvoudig thuis aan het stopcontact kon leggen om de (kleine) accu op te laden.

Volledig scherm Dacia Spring. © Dacia

Inmiddels zijn wereldwijd zo’n 115.000 Springs verkocht, waarvan 2250 exemplaren in Nederland. Niet alleen particuliere klanten klopten bij Dacia aan voor de Spring, maar bijvoorbeeld ook thuiszorgdiensten en flitsbezorgers. Twee jaar later en de prijs van de Dacia Spring EV is ruimschoots over de 20.000 euro heen, maar met Subsidie Elektrische Personenauto Particulieren (SEPP) geeft het Rijk je 2950 euro aanschafkorting (ook bij private lease). Dat maakt van de Dacia Spring EV nog altijd een van de goedkoopste auto’s van ons land.

Dacia geeft gehoor aan klantenwensen

De Dacia Spring mag dan heel betaalbaar zijn, je moet als eigenaar wél kunnen leven met de onhebbelijkheden en tekortkomingen van het autootje. Zo levert zijn elektromotor maar 45 pk. Prima voor binnen de dorps- of stadsgrenzen, maar om daarbuiten met het verkeer mee te komen, wordt algauw een worsteling. Daarnaast kwam de Dacia Spring negatief in het nieuws door het beroerde resultaten tijdens de EuroNCAP-veiligheidstest. Vanwege de karige veiligheidsuitrusting – de lage prijs moet ergens vandaan komen – kreeg de auto slechts één ster opgeprikt.

Volledig scherm Dacia Spring. © Dacia

Springerige vering

Spring-kopers lieten Dacia weten dat de auto best wat krachtiger zou mogen zijn, en ook de springerige vering verdiende verfijning. Daar hebben ze in Roemenië goed naar geluisterd, want nu wordt de Spring ook aangeboden met een 65 pk sterke elektromotor. Een verschil van 20 pk - oftewel 44,4 procent - wat de auto vooral op buitenwegen een wat gemakkelijker bestaan moet geven. Spring-rijders komen volgens Dacia maar sporadisch op de snelweg, maar ook daar weet de versie met 65 pk zich veel beter te handhaven.

Avontuurlijke Extreme-versie

Voor de gelegenheid wordt de Spring EV 65 meteen in een avontuurlijke gedaante gestoken. Dat wil zeggen: in detail. Voor de nieuwe motorvariant is alleen de meest complete Extreme-uitvoering beschikbaar, een nieuw uitrustingsniveau dat door Dacia voor de gehele modellijn in het leven is geroepen. Dacia’s Extreme-versies zijn herkenbaar aan koperkleurige elementen voor zowel de buiten- als de binnenzijde.

Volledig scherm Dacia Spring © Dacia

De auto’s hebben speciale stoffering en rubberen vloermatten met het motief van hoogtelijnen op een landkaart. Die lijnen keren terug in de bestickering van de carrosserie. Speciaal voor de Dacia Spring EV 65 Extreme is de nieuwe lakkleur Slate Blue (leisteen blauw) geïntroduceerd, de Extreme-versies van de Sandero, Jogger en Duster zijn verkrijgbaar in de stijlvolle groene metallic lak Cedar Green. Kleuren die een Land Rover Defender niet zouden misstaan.

Volledig scherm Dacia Spring © Dacia

Meer vermogen

Aan de veiligheidsuitrusting van de Spring heeft Dacia niets veranderd. Je krijgt een pieptoon als je de maximum snelheid overschrijdt en je wordt gewaarschuwd als je met een te groot snelheidsverschil op een andere verkeersdeelnemer af rijdt. Dat is het wel zo’n beetje. Wat ook niet is veranderd is, is het formaat van de accu: de Spring EV 65 heeft met 26,8 kWh dezelfde accucapaciteit als de Spring 45. Door zijn hogere vermogen, springt de Spring 65 iets minder zuinig met de stroomreserve om (gemiddeld 14,5 kWh/100 km) en heeft hij een 10 kilometer kleinere actieradius van 220 kilometer.

Volledig scherm Dacia Spring © Dacia

Maar dat is volgens Dacia helemaal niet erg, want Spring-rijders leggen dagelijks door de bank genomen toch niet meer dan 31 kilometer af. Met een volle accu kun je dus een week vooruit. Het hoogste laadvermogen is 30 kW, maar ook daarop beroept Dacia zich op de gemiddelde laadgebruiken van de koper, die de Spring-accu ’s nachts niet met een wallbox maar via het stopcontact oplaadt.

Voorlopig niet nog meer elektrische Dacia’s

Terwijl Dacia twee jaar geleden een merkrenaissance inzette met de Spring EV, hoeft er op korte termijn geen tweede volledig elektrisch model verwacht te worden. Volgend jaar komt de nieuwe Duster, in 2025 wordt de ‘Bigster’ gelanceerd, een SUV die boven de Duster aan het programma wordt toegevoegd. ,,Het ligt natuurlijk in de lijn der verwachtingen dat van die auto in elk geval een hybrideversie komt, zoals nu ook van de Jogger,” zegt een woordvoerder van Dacia.

Volledig scherm Ondanks zijn lengte van slechts 3,73 meter heeft de Spring een verrassend ruime bagageruimte van 290 liter. © Dacia

Renault-ontwikkelingen

Aan volledig elektrische modellen zal Dacia op den duur natuurlijk niet ontkomen, maar wat dat betreft is het Roemeense merk afhankelijk van de ontwikkelingen bij Renault. En dan moeten we eerder kijken naar het elektrische platform dat wordt ontwikkeld voor de nieuwe Renault 5 (2024) en 4 (2025). Daarna zal pas bekeken worden hoe de elektrische toekomst van Dacia eruit gaat zien. De Dacia Spring Electric 65 is te koop vanaf 23.400 euro. Dat is 1650 euro meer dan de versie met 45 pk.

Volledig scherm Dacia Spring. © Dacia

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: