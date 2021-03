‘Goedkoopste elektrische auto van Europa’ is vanaf volgende week te koop

Tesla crasht: 260 miljard euro beurswaar­de in rook op

9 maart Tesla heeft opnieuw een record gebroken. Nog nooit verloor een groot bedrijf in zo’n korte tijd zoveel beurswaarde als Tesla de afgelopen zes weken. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s is nu 309 miljard dollar (260 miljard euro) minder waard dan op het hoogtepunt in januari.