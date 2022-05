Goedkoop tanken? Volgende week loont het zelfs om 200 kilometer om te rijden

met video A2 besmeurd met 33 ton room na botsing tussen vrachtwa­gen en bestelbus, één zwaargewon­de

Bij een ongeval op de A2 bij Den Bosch is een bestelbus achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bestelbus, een 34-jarige man uit Eindhoven, is zwaargewond geraakt. Door de botsing is de vrachtwagen met 33 ton room leeggelopen over de snelweg.

