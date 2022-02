Gigaboete en acht jaar op zwarte lijst: fraude met autoverzekering heeft flinke gevolgen

Met autoverzekeringen wordt het vaakst gesjoemeld en het lijkt vaak zo makkelijk: een valse claim indienen bij de verzekering, ‘vergeten’ iets te melden, of een vraag fout beantwoorden. Maar het kan allemaal grote gevolgen hebben. Veel automobilisten komen in de verleiding hun verzekering in te zetten om zelf veroorzaakte schade te claimen.



,,Stel: je reed iets te strak door een smalle bocht in de parkeergarage", zegt Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer. ,,Gevolg: een kras onderaan de rechterdeur. Je laat het zitten, omdat je verzekering het herstel van deze schade niet dekt. Twee maanden later stoor je je nog steeds aan die kras en besluit je een allriskverzekering af te sluiten bij een nieuwe verzekeraar. Je zegt tijdens het aanvragen niets over de kras. Na twee maanden premie betalen, dien je alsnog een claim in om de kras te laten herstellen. De verzekeraar betaalt: mooi een paar honderd euro bespaard.”

Tot de fraude aan het licht komt. Twee derde van alle ontdekte fraude met verzekeringen werd gepleegd bij het afsluiten. ,,De gevolgen van het doorgeven van onjuiste informatie aan de verzekeraar kunnen erg groot zijn”, zegt Dijcks. ,,Allereerst krijgt elke fraudeur een standaardboete van 532 euro. Daarnaast moeten de kosten worden betaald die de verzekeraar heeft gemaakt om de fraude op te sporen. Ook moeten onterecht uitbetaalde schadeclaims worden teruggestort. Als een deel van de claim terecht is, bijvoorbeeld omdat je de oude kras tegelijk claimt met een deukje dat iemand in je deur heeft gereden, moet dat ook worden teruggegeven. Zo ben je dus veel meer geld kwijt dan wanneer je het herstel van de kras zelf had betaald.”

Coördinator fraudebeheersing

Bijna alle grote verzekeraars hebben een coördinator fraudebeheersing, die mogelijke gevallen van fraude onderzoekt. ,,We kunnen onderzoek doen naar iemands gedragingen", zegt een woordvoerder van verzekeraar Ditzo. ,,Ook kunnen we informatie verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, bijvoorbeeld uit het register van de RDW, de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook kunnen we ons baseren op informatie die we hebben verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.”

​Hoewel verzekeraars zich moeten houden aan de geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, kunnen ze personen observeren of interviewen, ongevallen analyseren en administraties controleren. ,,Ook maken we gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen en wisselen we informatie uit met andere verzekeringsmaatschappijen", aldus de woordvoerder.

‘Zwarte lijst’

Wanneer een fraudeur wordt betrapt, kiezen autoverzekeraars er bijna altijd voor om de verzekering van een fraudeur op te zeggen. Daarnaast wordt de fraude geregistreerd in het Centraal Informatie Systeem (CIS). Dit is een databank die alle verzekeraars kunnen inzien. ,,Iemand met een CIS-registratie als fraudeur zal ook door andere verzekeraars als onbetrouwbaar worden gezien”, zegt Dijcks. ,,De kans op acceptatie is dus bijzonder klein - niet alleen voor autoverzekeringen, maar ook voor andere polissen. Verzekeraars zijn immers alleen verplicht iemand te accepteren voor de basis zorgverzekering. Alle andere aanvragen mogen ze weigeren.”

Een CIS-registratie voor fraude blijft doorgaans acht jaar staan. Registraties voor andere redenen, zoals een ontzegging van de rijbevoegdheid, of een strafblad voor een relatief klein of niet-gerelateerd vergrijp, gelden vijf jaar. Wie een carrière zoekt binnen de bank- en verzekeringssector kan ook lelijk achtervolgd worden door het onterecht claimen van autoschade. Verzekeringsfraude wordt namelijk ook geregistreerd door het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars. Bedrijven in de financiële sector raadplegen dit centrum om te kijken of de naam van een sollicitant erin voorkomt.

Strafrechtelijke gevolgen

Bij grotere fraude, bijvoorbeeld claimen dat een auto is gestolen terwijl die gewoon in de garage staat, kan een verzekeraar aangifte bij de politie doen. Dan komt er een hele strafrechtelijke staart aan. Zelfs het aanvragen van een autoverzekering op je eigen naam, terwijl je kind vrijwel de enige is die in de auto rijdt, kan tot veel ellende leiden. Independer-expert Menno Dijcks: ,,Natuurlijk is de premie veel lager, omdat een oudere volwassene gemiddeld meer schadevrije jaren heeft opgebouwd dan iemand van 20 jaar. Maar als aan het licht komt dat de verzekerde niet de regelmatige bestuurder is, dan wordt dit ook als fraude gezien - met alle gevolgen van dien.”

Gokken dat een verzekeraar je later gelooft, als je zegt dat je per ongeluk een simpel foutje hebt gemaakt op een formulier, is valse hoop. ,,Het is lastig aan te tonen dat je per ongeluk fraude pleegt”, aldus Dijcks. ,,Wie via ons een verzekering aanvraagt, klikt aan het eind een vakje aan, waarin je zegt alle vragen volledig en juist te hebben ingevuld. Je komt er dus moeilijk mee weg om later te beweren dat het per ongeluk ging.”

Premie drie tot vier keer hoger

Weigert elke verzekeraar je, maar moet je per se de weg op met je auto, dan kom je uit bij De Vereende. Deze maatschappij is door verzekeraars samen opgericht als laatste optie voor wie nergens anders terecht kan. De Vereende verzekert praktisch iedere automobilist. Keerzijde: de premies liggen drie tot vier keer hoger dan bij een gewone verzekeraar. De premie moet bij het afsluiten ook in één keer voor meerdere maanden tegelijk worden betaald. Daarnaast eist dit bedrijf dat verzekerden een bedrag overmaken als borg. Dit krijgen ze pas terug, als ze aan het einde van hun verzekeringstermijn geen claims hebben ingediend.

