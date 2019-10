Gezins-SUV met een rauw randje

SUV’s en crossovers zijn vooral praktisch en comfortabel. Ze bieden een lekker hoge instap, een goed overzicht, veel ruimte en een aangenaam veercomfort. Dat zijn voor veel consumenten belangrijke aankoopargumenten. Toch zien we dat veel fabrikanten hun SUV’s een sportief randje geven. Aanvankelijk werden vooral de grote, dure modellen van onder meer Mercedes en BMW flink ‘gepimpt’. In het compactere segment kennen we inmiddels ook een paar snelle jongens. De 306 pk sterke Mini Countryman John Cooper Works bijvoorbeeld. Het Volkswagen-concern laat zich evenmin onbetuigd, met de Audi SQ2 en de Cupra Ateca. Dat rappe tweetal krijgt nu gezelschap van de Volkswagen T-Roc R.

Indrukwekkend vermogen

De Volkswagen T-Roc R heeft dezelfde aandrijflijn als zijn neven, wat betekent dat de populaire compacte SUV 300 pk tot zijn beschikking heeft. Dat indrukwekkende vermogen haalt de T-Roc R uit een viercilinder turbomotor met een inhoud van 2 liter. Hij bezorgt de T-Roc R prestaties die vroeger waren voorbehouden aan Porsches en Ferrari’s. Vanuit stilstand naar 100 km/h sprinten, kost niet meer dan 4,8 tellen en de topsnelheid bedraagt 250 km/h. Standaard vierwielaandrijving, adaptieve schokdempers, een aangepaste onderstelafstemming en een DSG-automaat helpen de bestuurder alle geweld netjes tussen de lijntjes te houden.

Niets-aan-de-hand-gezinsauto

We beginnen onze testrit in de stedelijke omgeving van Nice, waar we de auto via de rijmodusknop en het infotainmentscherm in de comfortstand zetten. Standaard staat de T-Roc R op 18-inch wielen, maar bij de testauto heeft Volkswagen een maatje groter gemonteerd. Desondanks is het veercomfort nog best acceptabel, ook wanneer we bewust putdeksels en verkeersdrempels opzoeken. Ondanks het overvloedige vermogen gedraagt de rappe T-Roc zich als een nette niets-aan-de-hand-gezinsauto. Geen nerveuze reacties op het gaspedaal, de besturing is rustig, de DSG-automaat schakelt vlot op en er zijn geen overdreven geluidseffecten. De passagiers genieten van dezelfde bewegingsvrijheid als in elke andere T-Roc en wanneer je de kinderen naar school brengt, zal niemand je voor patser uitmaken. Je zult hoogstens bewonderende blikken oogsten voor de ‘vette wielen’ van je keurige gezins-SUV.

Rauw randje

Na het afzetten van de kids en het verlaten van de stadsgrenzen, laat de Volkswagen T-Roc R je graag zijn rauwe randje zien. Kies de rijmodus ‘Race’ en het uitlaatsysteem klinkt niet meer als de keurige nieuwslezer van NPO 1, maar eerder als de hyperactieve diskjockey van een electrohouse-zender. De motor reageert directer op bewegingen van het gaspedaal, de besturing voelt steviger aan en de schokdemping vertoont wat minder mededogen. Ook de transmissie hangt nu ineens de vlotte jongen uit, maar op de bergwegen rond Nice waar we de T-Roc R aan de tand voelen, schakelen we liever zelf. In het begin doen we nog een beetje kalm aan, maar de T-Roc R geeft zoveel vertrouwen, dat we het tempo algauw opvoeren. Zowel in krappe als lange bochten voelt de auto zich uitstekend thuis. De alerte besturing en de fenomenale grip maken ongelooflijke bochtsnelheden mogelijk. Bij het verlaten van de bocht kun je al heel snel weer op het gas en fungeert de 400 newtonmeter koppel als lanceerinrichting.

Remsysteem

Dankzij het aangepaste remsysteem – hetzelfde dat Volkswagen voor de Golf R gebruikt – hoef je niet bang te zijn dat je uit je lanceerbaan schiet, want de remkracht blijft mooi constant. Ook als we de schijven en blokken rondom flink heet stoken tijdens een boenderrit in de bergen. Ondertussen zorgt het optionele uitlaatsysteem van specialist Akrapovic voor een luid plofconcert. Zo langzamerhand is de kamerbrede grijns niet meer van je gezicht te branden. Als de T-Roc-R in de sportiefste setting níét de kwajongen in je wakker maakt, dan zijn we bang dat je die definitief verloren bent.

Stevige prijs

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws te melden. De Nederlandse Volkswagen-importeur zet de Volkswagen T-Roc R in de showroom voor een vanafprijs van €54.515, de meerprijs voor het Akrapovic-uitlaatsysteem bedraagt 3471 euro. Dat is een stuk meer dan Volkswagen voor de – eveneens vierwielaangedreven - T-Roc 2.0 TSI met 190 pk (ca. 39.500 euro) vraagt. Schrale troost: de Audi SQ2 (ca. 65.000 euro) en de Mini Countryman JCW (ruim 58.000 euro) zijn nóg duurder. Wat we gezien het prijskaartje nogal schraal vinden aan de T-Roc R, is het vele harde plastic in het interieur. Dat verwacht je niet bij een Volkswagen, en al helemaal niet in deze prijsklasse. Auto’s als de Renault Clio, de Toyota Corolla en de Nissan Juke laten zien dat een lapje (nep)leer voor een veel hoogwaardiger uitstraling zorgt.

Praktische bezwaren

Kleven er nog praktische bezwaren aan de snelle T-Roc tegenover zijn bescheidener broertjes? Toch wel. In de eerste plaats moet je rekenen op een stevig meerverbruik. Volgens fabrieksopgave lust de T-Roc R elke 100 kilometer 7,5 tot 7,7 liter benzine (ca. 1 op 13). Bij een T-Roc 1.0 TSI (115 pk) is dat rond de 1 op 19 (5,2 l/100 km). Een ander minpuntje is de met zo’n 50 liter gekrompen bagageruimte, een gevolg van de vierwielaandrijving. Er blijft nog altijd 392 tot 1237 liter over voor de vakantiebagage. Met een maximaal trekgewicht van 1700 kg (geremd) mag de T-Roc R bovendien een serieuze caravan trekken. Wil je ook nog een kano op het dak meenemen? Dat kan, mits die niet meer weegt dan 75 kilo.

De Volkswagen T-Roc R is vanaf vandaag (22 oktober) te bestellen. De eerste afleveringen staan voor het voorjaar van 2020 gepland.

