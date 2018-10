Gewaagd: met een Rolls-Royce het terrein in

Rij-impressieRolls-Royce is wel het laatste merk waarvan je een SUV zou verwachten. Toch is die er nu: de Cullinan. Kan dat eigenlijk wel, met een Rolls het terrein in?

Rolls-Royce koos de ongerepte natuur van de Rocky Mountains om zijn allereerste SUV aan de pers te presenteren. De vallei van Jackson Hole is een geliefde plek voor de superrijken der aarde. Bill Gates, Harrison Ford, Sandra Bullock en Kanye West hebben er een huis. Midden in de natuur, maar wel met toprestaurants en kunstgaleries binnen handbereik.

Naaldbossen, wilde rivieren en hoge bergtoppen kenmerken hier het landschap. Weinig asfalt, maar weer wel veel skipistes op drie-, vierduizend meter hoogte. Dus sturen we de nieuwe Rolls-Royce maar meteen daar naartoe. Supersteil omhoog gaat het, maar een beetje terreinauto heeft daar geen moeite mee. De Cullinan ook niet, zo blijkt. Dit is de eerste Rolls-Royce met vierwielaandrijving en ondanks zijn gewicht van bijna 2.700 kilo lijkt geen berg hem te hoog.

Intussen is er niks ingeleverd als het gaat om extreme luxe en comfort aan boord. De Rolls, die in Nederland 415.225 euro kost, bevat het mooiste hout en het sjiekste leer, maar ook de nieuwste elektronica. De Cullinan bewijst wederom dat je tegenwoordig in een Rolls niet altijd achterin hoeft te zitten. Sinds BMW de scepter zwaait bij het merk, zijn de wegligging en besturing zo goed, dat de eigenaar ook zelf graag achter het stuur kruipt.

Rolls-Royce Cullinan

Het is wonderbaarlijk hoe de hoge carrosserie van de Cullinan niet tot overhellen neigt. Al even indrukwekkend is de stilte in het interieur. De 6,75 liter grote twin-turbo twaalfcilinder benzinemotor (563 pk), die de bestuurder verwent met veel kracht en souplesse, maakt nauwelijks geluid. Als je buiten staat, lijkt het alsof er een elektrische auto komt aanrijden.

Gezinsauto

Maar misschien nog wel het belangrijkste waarmee deze SUV zich onderscheidt, is zijn gebruiksvriendelijkheid. Voor het eerst in de geschiedenis blijkt Rolls-Royce ook een ‘gewone’ gezinsauto te kunnen maken. Met veel bagageruimte (560 - 1886 liter) én praktische oplossingen. Normaliter heeft een Rolls twee zitplaatsen op de achterbank, maar in de Cullinan is een volwaardige driezitsbank (de ‘Lounge Seat’) leverbaar. Bovendien is dit de eerste Rolls-Royce waarin je de bank – ook in delen - kan omklappen. De zitting schuift dan iets naar voren en zelfs de hoofdsteunen worden automatisch versteld, zodat de leuning plat kan liggen. Vervolgens blijft er – als zo vaak in auto’s – een hoogteverschil tussen de vloer in de bagageruimte en de omgeklapte stoelen. Maar Rolls-Royce lost dit heel slim op door elektrische hoogteverstelling van de laadvloer.

Rolls-Royce Cullinan

Het 114 jaar oude merk ging er altijd al prat op de beste auto ter wereld te willen maken. Is dit dan ook de beste SUV ter wereld? Nee, want perfectie bestaat niet. Zelfs niet bij Rolls-Royce. Zo lijken de ontwerpers een fout te hebben gemaakt door handhaving van de in tegenovergestelde draairichting openende zijportieren. In een gewone Rolls-Royce maken die het mogelijk een dame in avondjurk op een elegante manier te laten in- en stappen, dankzij de grote portieropening. De portieren zijn voorzien van elektromotoren, waardoor een druk op de knop volstaat om ze automatisch te laten openzwaaien. Maar bij deze SUV werken die elektromotoren niet op het moment dat de auto schuin staat, bijvoorbeeld op een berghelling. Omdat de elektromotoren het niet zouden trekken om ook in die situatie zo’n grote, zware deur te openen. Rest niets anders dan ze met de hand te openen en dat gaat erg zwaar en onhandig en doet afbreuk aan de verwennerij waar Rolls-Royce prat op gaat.

Enorme omvang

Nog een minpunt: ondanks dat de Cullinan dankzij de luchtvering met niveauregeling heel hoog op zijn wielen kan staan, spelen het zware gewicht en de enorme omvang (5,34 meter lang en 2,00 meter breed) hem parten bij de behendigheid in het terrein. Hij zakt hierdoor eerder weg in de modder en een Suzuki Jimny komt met zijn lage gewicht en compacte afmetingen waarschijnlijk verder in extreme situaties. Toegegeven, die zal de eigenaar van deze Rolls-Royce in de praktijk niet gauw opzoeken. Uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat de klanten er vooral mee op onverharde wegen op hun landgoed zullen rijden en er hooguit een keer mee op wintersport zullen gaan.

Jammer, want de Cullinan kan zoveel meer. Bij deze kennismaking sturen we hem over stoffige zandwegen, dan weer door een rivierbedding, een modderig pad en over gemene keien. De Rolls geeft geen krimp en de luchtvering, met extra grote inhoud, zorgt ervoor dat de inzittenden zelfs in ruw terrein nog steeds in de watten worden gelegd. Magic Carpet Ride, noemt Rolls-Royce de complexe techniek die dit mogelijk maakt.

Rolls-Royce Cullinan

Gewaagd

Eigenlijk had niemand verwacht dat Rolls zich zou laten meeslepen in de trend, om niet te zeggen de hype, van de SUV’s. Ook CEO Torsten Müller-Ötvös niet, geeft hij onmiddellijk toe. ,,Maar onze klanten vroegen erom. Iedereen wil een SUV, ook de superrijken.’’ Het werd een gewaagd project, bekent hij. Want hoe maak je van een terreinauto een echte Rolls-Royce? De designers schetsten en boetseerden net zo lang tot er een SUV was gecreëerd die al bij de eerste aanblik het DNA van het prestigemerk vertoont. De lange motorkap, de platte, hoge neus met de indrukwekkende, glimmende spijlengrille: de Cullinan heeft het allemaal.

,,Dit was het laatste wat ons merk nog miste’’, legt de CEO uit. ,,Hiermee is ons modelportfolio compleet.’’ Nou ja, er staat nog één ding op zijn verlanglijst: elektrische aandrijving. ,,Die komt, na 2020. Het stille karakter en de grote trekkracht van een elektromotor zijn natuurlijk ideaal voor een Rolls-Royce. Maar wij maken grote, zware auto’s. Het is niet handig om daar ook nog eens een groot, zwaar batterijenpakket in te leggen. We wachten daarom nog heel even de ontwikkeling van nieuwe batterij-technologie af. Nog even geduld, graag.’’

Torsten Müller-Ötvös, de CEO van Rolls-Royce, en de Cullinan: ,,Onze klanten vroegen erom.''

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

De driezits achterbank in de Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Een van de accessoires: twee stoeltjes om op het onderste deel van de tweeledige achterklep te kunnen picknicken

Individueel infotainment voor de passagiers achterin

Rolls-Royce Cullinan

Toegegeven, Skoda heeft dat ook, maar toch bijzonder: altijd een paraplu binnen handbereik

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce Cullinan

De skipiste op? Geen probleem met de Rolls-Royce Cullinan

De skipiste op? Geen probleem met de Rolls-Royce Cullinan

Doorgaans zie je een Rolls vooral bij de rode loper van een galapremière, maar de Cullinan deinst niet terug voor een modderbad

Rolls-Royce Culinan

