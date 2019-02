‘Gesjoemel Volkswagen is een materiële fout’

Rij-impressie Nieuwe Toyota Corolla biedt meer keuze in hybride

11:55 De Nederlandse autokoper is dol op de hybride modellen van Toyota. Met de opvolger van de Auris speelt het merk daar handig op in: bij de nieuwe Toyota Corolla zijn de hybride-fans niet langer op slechts één vermogensversie aangewezen. Ze kunnen kiezen voor 122 of 180 pk.