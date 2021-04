‘Gelden beelden van een dashcam als bewijs bij een ongeval?’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ,,Een dashcam kan sowieso handig zijn om bijvoorbeeld het kenteken van de veroorzaker van een ongeval vast te leggen. Maar de beelden zijn niet per definitie rechtsgeldig. Wel kunnen ze in een verzekeringskwestie of rechtszaak dienen als ondersteuning. Het is uiteindelijk de rechter die moet bepalen of de beelden gelden als bewijs. Je zou zulke beelden immers ook kunnen manipuleren.”