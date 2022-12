Gekkenhuis bij bergingsbedrijven na gladde nacht: ‘Zestig ongevallenmeldingen in twee uur tijd’

Te koop: originele Batmobile met bizarre topsnel­heid

De originele Batmobile, waar Michael Keaton in 1989 mee rondreed, staat te koop voor 1,5 miljoen euro. Wanneer er een heldenoptreden gevraagd wordt kun je hem beter niet gebruiken, want de topsnelheid is slechts 50 kilometer per uur.

