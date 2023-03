Geen woorden maar laden: het aantal laadpalen langs de snelweg gaat drastisch omhoog

Daarover hebben onderhandelaars van de 27 EU-landen en het Europees Parlement vanmorgen vroeg een akkoord bereikt. Het moet de komende weken nog worden goedgekeurd, maar dat is doorgaans een formaliteit. De afspraak is onderdeel van het Europese pakket klimaatmaatregelen dat de uitstoot van schadelijke broeikasgassen in 2030 moet halveren, en in 2050 moet terugbrengen tot vrijwel nul.

De nieuwe Verordening voor de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR), zoals de officiële naam luidt, heeft tot doel in de hele EU een minimum aan oplaad- en tankinfrastructuur beschikbaar te maken, zodat bestuurders altijd hun bestemming kunnen bereiken. Betalen aan de paal moet ook toegankelijker en transparanter worden, zo heeft de EU met zichzelf afgesproken. Niet alleen met de speciale laadpasjes, maar ook met bankpas en creditcard. Ook de prijs moet duidelijker worden weergegeven: nu weet de bestuurder van een elektrische auto op het moment zelf vaak niet welk bedrag hij precies betaalt.

Duidelijk signaal

,,We geven hiermee een duidelijk signaal af: burgers hoeven zich geen zorgen meer te maken over het vinden van laad- en tankstations voor hun elektrische of brandstofcelauto”, zei de Zweedse minister van Infrastructuur, Andreas Carlson, die de onderhandelingen leidde.

Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD), medeonderhandelaar op dit dossier, is ‘ontzettend blij’: ,,Hiermee zijn we de juiste weg ingeslagen naar niet minder, maar wel schoner rijden, varen en vliegen. Geen woorden, maar laden”, zegt de uit Rotterdam afkomstige transportspecialist.

Slechts 1 procent van de auto's die in de EU rondrijden is volledig elektrisch, maar elektrisch rijden maakt sinds 2018 wel een sterke groei door. In 2019 was van alle nieuwe personenauto's die in de EU werden verkocht zo'n 2 procent volledig elektrisch. In 2020: 5 procent. In 2021: 9 procent. Vorig jaar: 12 procent.

Naast voorstellen voor het wegverkeer bevat de deal ook doelstellingen voor de scheepvaart en luchtvaart. Zo moeten de grotere Europese havens vanaf 2030 een walstroomvoorziening voor schepen aan de kade hebben.

Volledig scherm Caroline Nagtegaal

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: