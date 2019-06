Geen grap: Lada komt met budgetcamper

Het wachten is natuurlijk op de eerste grappen over deze speciale camper van Lada, maar de prijs is uiterst serieus. Want voor een camper van minder dan 20.000 dollar is wel een markt te vinden, ook al is het een product van het meest belachelijk gemaakte automerk ter wereld.

Lees ook Een Tesla als kampeerauto: deze Amerikaan heeft hem gebouwd Lees meer

Volledig scherm Plattegrond van de Lada camper. © Lada

De camper is ontwikkeld door een in Moskou gevestigd bedrijf met de naam Lux-Form, dat is gespecialiseerd in de bouw van verwijderbare kampeermodules op basis van de Lada Granta - een kleine sedan die niet in Nederland geleverd wordt. Veel ruimte is er van binnen niet, maar de ontwerpers zijn er wel in geslaagd er een rijk uitgerust geheel van te maken.

Volledig scherm Exterieur en interieur van de Lada. © Lada

Volgens de bouwers van deze camper biedt het compacte ontwerp alles wat nodig is voor twee mensen om te kunnen genieten van een kampeervakantie. De woonruimte is twee meter lang, anderhalve meter hoog, 1,6 meter breed en heeft een inklapbaar bed van 1,6 meter bij 1,9 meter. De camper is in totaal vijf meter lang.

Volledig scherm Genoeg slaapruimte in de Lada. © Lada