Geen cent te verdienen aan elektrische auto voor autobedrijf

De opmars van de elektrische auto lijkt niet meer te stuiten. Autobedrijven breken zich het hoofd over de vraag waaraan ze in de toekomst nog kunnen verdienen, want elektrische auto’s zijn nagenoeg onderhoudsvrij. ‘Over tien jaar bestaan de autoboulevards niet meer.’

,,Een grote beurt aan een elektrische auto? Banden controleren, remmen schoonmaken, uitlijnen, de airco controleren en het interieurfilter vervangen en dan door de wasstraat. Nog geen kwart van het onderhoud dat een benzineauto nodig heeft. Je kunt erop wachten met een kop koffie.’’ Garagehouder André Renses van vakgarage Renses in Alkmaar is de derde generatie die het inmiddels 80 jaar oude autobedrijf runt. Hij heeft het roer drastisch omgegooid nu de impact van elektrische auto steeds duidelijker wordt.

80.000 km-beurt

Een Tesla bijvoorbeeld heeft maar om de 80.000 kilometer een ‘beurt’ nodig. En het bestverkopende elektrische automerk van Nederland doet niet aan showrooms in iedere stad. Kopen gaat via internet. ,,Alle automerken zullen aan die Tesla-methode moeten’’, zegt Renses. ,,Over tien jaar zullen de grote landelijke dealers nog showrooms hebben, waarvan ze er steeds meer sluiten om het hoofd boven water te houden. Maar die kleine zelfstandige dealer? Geen idee waar hij zijn boterham mee kan verdienen. Over tien jaar is de autoboulevard zoals we die nu kennen verdwenen.’’

Wie nu niks doet, komt over een paar jaar in de problemen, waarschuwt ook brancheorganisatie Bovag. In december was 30 procent van alle nieuwe auto's een elektrische. Afgelopen maand was de Tesla 3 de bestverkochte auto van Nederland. Weliswaar zijn die verkooppieken sterk gedreven door de zakelijke leaserijders die naar de goedkoopste auto’s speuren, maar de trend is onmiskenbaar.

Oplawaai

Brancheorganisatie Bovag denkt dat in 2025 al 25 procent van de nieuwe auto’s elektrisch zal zijn. Weer vijf jaar later zelfs 75 procent. In 2030 zullen er in het Bovag-scenario 1,5 miljoen elektrische auto’s in Nederland zijn. Vooral autobedrijven die zich bezighouden met verkoop en onderhoud van auto’s tot 6 jaar zullen daardoor een oplawaai van jewelste krijgen.

Bovag voorziet voor die bedrijven komend decennium een omzetdaling van 31 procent. Er is domweg nauwelijks onderhoud aan elektrische auto's. Er gaat geen druppel olie in, het aantal bewegende delen is wel een factor 100 lager, geen koelvloeistof, geen bougies, de remmen slijten nauwelijks, geen distributieriemen, niets van dat alles. Alleen de banden slijten sneller vanwege de zware accu’s en het forse vermogen van de elektrische auto’s. Daar valt nog iets te verdienen.

Volledig scherm André Renses bereidt zich voor op de toekomst en verkoopt elektrische auto's van alle merken. © Marco Okhuizen

Bovag-woordvoerder Tom Huyskens wil geen paniek zaaien. ,,In 2030 zijn er nog steeds 7,5 miljoen auto’s op benzine en diesel die onderhoud nodig hebben.’’ De brancheorganisatie is begonnen met een roadshow langs autobedrijven om uit te leggen wat er verandert en wat de elektrische revolutie betekent voor de bedrijven. Hij verwacht dat de automerken steeds minder verkooppunten zullen krijgen. ,,Van de tweeduizend merkdealers verdwijnen er ieder jaar tientallen en dat gaat nog wel even door.’’

Klimaatakkoord

Quote Wat moet de monteur gaan doen die goed is met versnel­lings­bak­ken? Wij hebben IT’ers nodig André Renses Autobedrijven zullen ook gaan zoeken naar alternatieve verdienmodellen, want in de garage wordt het niet meer verdiend. Een gemiddelde automobilist besteedt nu zo’n 520 euro per jaar aan onderhoud. De incidentele onderhoudsbeurt van een elektrische auto is niet duurder dan 165 tot 300 euro. Renses: ,,Wij willen en kunnen niet meer alleen afhankelijk zijn van autoverkoop en -onderhoud’’, zegt Renses. Hij verkoopt ook elektrische motoren, begint met elektrische fietsen, heeft snellaadpalen bij zijn bedrijf geplaatst en begint ook met de verkoop van zonnepanelen en warmtepompen. ,,Het Klimaatakkoord is ons businessplan. We hebben het helemaal doorgenomen met het management. Er staat bijvoorbeeld in dat het verduurzamen op wijkniveau plaats moet vinden. Maar hoe? Wie gaat dat regelen. Dat staat er niet bij. Daar gaan wij ons op storten. En we gaan proberen om ons concept landelijk te verkopen want ik vind het heel raar dat niet veel meer autobedrijven hetzelfde doen als wij.’’

Renses bedrijf krijgt een nieuwe naam: Circulus. Het nieuwe pand heeft een groene wand van planten, een warmtepomp en de zonnepanelen zijn besteld. ,,We worden CO 2 -negatief met ons bedrijf.’’

Definitief afscheid van de oude auto heeft Renses nog niet genomen. Officieel is hij nog Subaru-dealer. ,,Helemaal stoppen vonden we een beetje eng. Ik heb een bedrijf met 25 personeelsleden voor wie je verantwoordelijk bent. Ik zou graag idealist zijn, maar daar heb ik het geld niet voor.’’

Renses verkoopt nu vooral elektrische en hybride-auto’s die hij door heel Europa en in de VS koopt. Hij verdient erop door de verschillen in belasting in de verschillende landen.