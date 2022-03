Gas los: vandaag en morgen flitsmarathon in veel Europese landen

Bestuurders scheuren met 140 en 165 km per uur over 60 km weg in Terheijden en raken rijbewijs kwijt

In België beginnen de controles vanochtend om 06.00 uur al. Morgenochtend om dezelfde tijd wordt de actie aldaar beëindigd. Op dat moment gaan de meeste andere landen juist van start met de flitsmarathon, dus daar is het opletten geblazen tot vrijdagochtend. De week wordt georganiseerd door het Europese verkeerspolitienetwerk Roadpol . Hoeveel landen dit jaar exact meedoen, is niet bekendgemaakt.

‘Bekeuringen schrijven niet het doel’

Er werden 136.337 overtredingen geconstateerd, 90.682 automobilisten werden aangehouden en kregen een ​​boete plus uitleg waarom te hard rijden gevaarlijk is. 45.655 automobilisten werden geflitst. Ook raakten meerdere chauffeurs hun rijbewijs kwijt, omdat ze te hard reden. Gemiddeld reed 6,8 procent van alle gecontroleerde voertuigen te hard. De recordsnelheid was 262 kilometer per uur. Die werd geklokt in België en was een overschrijding van de maximumsnelheid met 142 kilometer per uur.