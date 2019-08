Gas los: politie jaagt week lang op hardrijders in 26 Europese landen

Net als afgelopen april proberen politieagenten in heel Europa de komende dagen snelheidsduivels in de kraag te vatten. De operatie, die bedoeld is om het aantal snelheidsovertredingen op snelwegen en binnenwegen terug te dringen, duurt tot en met aanstaande zondag.

Nederland doet om onbekende redenen niet mee, mogelijk omdat hier al meer dan gemiddeld gecontroleerd wordt. In 26 andere Europese landen is het wel raak, waaronder in Duitsland en België. De week wordt georganiseerd door het Europese verkeerspolitienetwerk TISPOL. Hoewel de snelheidscontroles in veel gevallen worden aangekondigd, zijn vorig jaar tijdens de flitsmarathon 257.639 snelheidsovertreders beboet in 23 deelnemende landen.