Garage wil klant laten gijzelen die dure auto meenam en er nu heel Europa mee doorrijdt

Ford: over vijf jaar geen benzine- en dieselau­to's meer in Europa

17 februari Ford stopt over vijf jaar met het verkopen van benzine- en dieselauto's in Europa. Vanaf dat moment zijn alleen nog plug-in hybrides of volledig elektrische modellen verkrijgbaar. In 2030 verdwijnen ook de hybrides en zullen er alleen nog volledig elektrische auto's worden verkocht.