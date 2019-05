Gaat deze auto 20 miljoen opbrengen?

De Type 64 werd gebouwd in de jaren 30. Het model was gebaseerd op de eerste Kever, die besteld werd bij Porsche door het nazi-regime. Er werden drie Type 64’s gebouwd in die tijd en het model dat nu wordt verkocht moest in eerste instantie deelnemen aan de race Berlijn-Rome in september 1939. Daartoe werd de motor opgevoerd tot maar liefst 32 pk.

De Type 64 wordt in augustus geveild in Monterey (VS) door Sotheby’s. Kenners denken dat deze auto tot 20 miljoen euro op kan brengen. De duurste Porsche tot nu toe is een Porsche 917 racewagen die eigendom was van racelegende Jo Siffert. Ook had de auto een hoofdrol in de film Le Mans. De Porsche 917 bracht bijna 12 miljoen euro op tijdens een veiling.