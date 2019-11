Frans ‘schokverkeerslicht’ verovert Europa

De Duitse partij FDP wil het 'schokverkeerslicht’ ook in Duitsland invoeren. ,,Elk jaar verongelukken tientallen voetgangers in München omdat het rode licht wordt genegeerd”, zegt gemeenteraadslid Thomas Ranft. ,,We moeten dit idee uit Parijs overnemen om voetgangers op te voeden.”

‘Don’t risk looking death in the face’, oftewel: ‘loop niet het gevaar de dood in de ogen te kijken’ is de naam van de campagne die is bedoeld om Parijse voetgangers te waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van het rode licht. Ieder jaar raken 4500 inwoners van Parijs hierbij gewond, of erger.