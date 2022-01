Frans kan letterlijk geen kant meer op door tegenstrijdige verkeersborden: ‘Ik raak nu in paniek’

De verkeersborden bleken zo te staan dat je met de auto nergens meer in mocht rijden. Navraag bij de gemeente leert dat de situatie is ontstaan door vandalisme. ,,We hebben meteen een melding aangemaakt en doorgezet binnen de organisatie om de borden terug te draaien en goed vast te zetten”, laat een woordvoerster van de gemeente Westland weten.

Melding

Haar advies aan mensen is dan ook om van dit soort situaties direct een melding te maken. ,,Dit kan via de homepage op onze website met de knop ‘melding maken’”, geeft ze aan.

De gemeente heeft de situatie meteen bekeken vanwege mogelijke gevaren en kwam tot de conclusie dat de plek waar de foto gemaakt is sowieso alleen maar toegankelijk is met een fiets of bromfiets. ,,Dus we hopen dat deze man niet in de auto zat toen hij in paniek raakte”, zegt de woordvoerster met een glimlach.