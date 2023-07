Frankrijk stuurt milieuvignetten voor automobilisten uit Putte per ongeluk naar ‘Hoer’

De zaak werd volgens website Gocar.be aangezwengeld door David, inwoner van Putte. Hij waarschuwde op Facebook zijn dorpsgenoten voor de komische fout. Een flink aantal inwoners van Putte herkenden zijn verhaal en bevestigden het met screenshots. De Franse website waar het milieuvignet werd aangevraagd, verandert de naam Putte kennelijk in ‘Hoer’.

De oorzaak zit 'm waarschijnlijk in het feit dat de vertaling van het Franse woord ‘Pute’, dus met één ‘t’, letterlijk ‘hoer’ is, zo legde de inwoner van het Nederlands-Belgische dorp uit aan de Belgische zender Radio2. Google Translate herkent ‘Putte’ eveneens als het minder eufemistische synoniem voor sekswerker. Volgens David is het probleem op te lossen door een spatie te zetten tussen ‘Pu’ en ‘tte’.

In deze steden heb je ’m nodig

De lage-emissiezones (zones à faibles émissions of ZFE) bestaan al langer in Frankrijk, maar waren op de meeste plekken niet permanent. Behalve in Parijs, waar de milieuzone elke werkdag van 08.00 tot 20.00 uur geldt, traden de lage-emissiezones in steden uitsluitend in werking bij slechte luchtkwaliteit. Dat verandert nu in negen grote Franse steden: er worden permanente lage-emissiezones ingevoerd die ook in het weekend gelden.

Het gaat om Grenoble, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Reims, Rouen, Straatsburg en Toulouse. In Lyon en Straatsburg is de permanente lage-emissiezone eigenlijk al sinds vorig jaar van kracht, maar er gold toen een overgangsperiode. Vanaf 2025 moeten alle steden met meer dan 150.000 inwoners een permanente lage-emissiezone invoeren. De milieusticker is ook verplicht voor buitenlandse voertuigen

Milieuzone in Parijs

In Parijs blijft de al bestaande milieuzone bestaan, die wordt dus niet permanent. De regels worden mogelijk wel strenger. Dan geldt voor diesels minimaal euronorm 5 (in plaats van euronorm 4) en voor benzineauto’s euronorm 4 (nu zijn er nog geen beperkingen).

Het aanscherpen van de regels leidt al sinds vorig jaar tot discussies, met uitstel als gevolg. Ook nu klinkt de oproep om de striktere regels nogmaals uit te stellen tot na de Olympische Spelen in 2024. Veel andere steden en regio’s hebben lage-emissiezones, maar geen permanente. Daar wordt de ZFE nog steeds pas van kracht bij zware luchtverontreiniging.

Boetegevaar

Wie de bovenvermelde steden binnen wil rijden, heeft voortaan een milieuvignet nodig. De specifieke regels van de zones à faibles émissions verschillen van stad tot stad. Vooral automobilisten met een diesel moeten opletten. Bijna overal zijn diesels met euronorm 4 nog welkom. Voor benzineauto’s zijn er nog geen beperkingen, maar geldt ook de verplichting tot het voeren van een Crit’air-vignet. Wie zonder milieusticker rondrijdt, riskeert een boete van 68 euro.

Pas op voor malafide websites

Wanneer je een Crit’Air-vignet bestelt, moet je goed opletten op welke website je dat doet. Er bestaan veel malafide websites die wel betalingen in ontvangst nemen, maar nooit leveren. Ook zijn er sites die tot tien keer meer vragen dan het officiële tarief. Een Crit’Air-vignet kost 4,61 euro op de officiële website www.certificat-air.gouv.fr. Ter plaatse kopen of bestellen per post is niet mogelijk. De sticker is ook niet verkrijgbaar bij de ANWB. Je plakt ’m onderaan aan de binnenkant van je voorruit. Meer informatie over de milieuzones vind je hier bij de ANWB.