Foto’s, filmpjes: met zijn auto trekt Maarten veel bekijks, maar hij zet hem ook in voor een goed doel

Mag je te hard rijden als je vrouw moet bevallen?

Hoge nood. Dat was volgens een 21-jarige automobilist uit Steenwijkerland de reden dat hij 100 kilometer per uur te hard over de N333 scheurde. Hoewel een volle blaas vervelend is, kwam de man daar uiteraard niet mee weg. Maar is er een reden waardoor te hard rijden wel wordt gedoogd?

26 september