Forse boete voor filmende ramptoerist op snelweg: ‘Buitengewoon onwenselijk’

Bij het ongeluk op de N50 waren drie voertuigen betrokken. Er vielen twee gewonden. Het gaat ten eerste om een 19-jarige man uit Swifterbant. Hij was de bestuurder van de auto die tegen de vangrail is geklapt. De andere gewonde is een 50-jarige man uit Kampen. De bestuurder van de derde auto is een 55-jarige vrouw, eveneens uit Kampen. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval loopt nog.

Dat er ongelukken op die weg gebeuren, is niet meer opmerkelijk. Wel de opmerking waarmee de politie een bericht op sociale media over het ongeluk afsluit: ‘O ja, de bestuurders die aan de andere kant van de weg het ongeval passeerden en het nodig vonden dit te filmen... U krijgt de bon thuisgestuurd.’

Filmende kijkersfile

Terwijl hulpdiensten zich over de gewonden op de N50 ontfermden, ontstond aan de andere kant van de weg een langzaam rijdende kijkersfile. Een passerende bestuurder filmde het incident. Dit dus tot verontwaardiging van de politie.

,,Helaas zien we met enige regelmaat dat mensen het nodig vinden om ongelukken te filmen’’, laat een woordvoerder van politie Oost-Nederland weten. ,,Dat is buitengewoon onwenselijk vanwege de verkeersveiligheid en privacy van betrokkenen. Het bericht op sociale media is dan ook als duidelijk signaal bedoeld.’’

Verwarring in reacties

Onder het bericht reageren lezers die het roerend met de politie eens zijn, maar ontstaat ook enige verwarring. Zo is het voor sommige mensen niet duidelijk waarom je niet mag filmen. Op zich is dat niet moeilijk uit te leggen.

Filmen op de openbare weg is niet verboden, maar het gebruik van een smartphone tijdens het autorijden wel. Hiervoor staat een boete van 350 euro. Sta je als bestuurder stil in een file, aan de kant van de weg of op de parkeerplaats, dan is het gebruik van elektrische apparaten wel toegestaan.

