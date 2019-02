Flinke plus Europese verkoop bedrijfswagens

In bijna alle grote markten was er fors meer vraag naar bedrijfswagens. In Duitsland namen de verkopen met 15,8 procent toe, maar ook in het Verenigd Koninkrijk (plus 9,7 procent), Frankrijk (plus 8,4 procent) en Spanje (plus 8,3 procent) stegen de verkopen bovengemiddeld. Alleen in Italië werden minder bedrijfswagens verkocht. Daar werd een min van 1,3 procent genoteerd.