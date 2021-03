Flinke bonus voor alle medewerkers van Volkswagen ondanks slecht jaar

Mijn Allessie Met knalgroene Suzuki Swift kan Wouter (21) nooit undercover­agent zijn: ‘Het lijkt wel een gifkikker’

6 maart Met zijn knalgroene Suzuki Swift zou Wouter Niewenhuijse (21) nooit undercoveragent kunnen zijn. Overal waar hij rijdt, al is het in Texel, wordt hij herkend in zijn ‘uit de hand gelopen hobby’, zoals hij zijn ‘Gifswiffer’ zelf omschrijft.