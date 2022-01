Film-Porsche brengt megabedrag op: bekende ex-eigenaar woedend (op zichzelf)

Met deze gloednieu­we stille scanauto is er geen ontkomen aan; zorg dat je betaalt als je parkeert

Zodra de scanauto de straat in komt rijden, is het toch even checken of je de parkeerapp wel hebt aangezet. De parkeerhandhavers van de gemeente Den Haag rijden namelijk in gloednieuwe voertuigen. Er is nu helemaal geen ontsnappen meer aan.

