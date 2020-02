Fiat 500 Hybrid: een beetje laat, maar wel lekker

RIJ-IMPRESSIEHet duurde even bij Fiat, maar de elektrificatie komt eindelijk op gang. Voordat de volledig elektrische Fiat 500 wordt onthuld op de autobeurs van Genève, is het eerst nog tijd voor de Fiat 500 Hybrid en de Panda Hybrid.

Er heerst enige paniek onder de autofabrikanten in de Europese Unie. In 2020 moet de gemiddelde uitstoot van personenauto’s op 95 gram liggen. Halen de fabrikanten dat niet, dan kunnen ze een miljardenboete krijgen. Adviesbureau PA Consulting, dat de uitstootcijfers bijhoudt, berekende dat Fiat Chrysler Automobiles (FCA) mogelijk een boete van 2,5 miljard euro boven het hoofd hangt. FCA zag de bui hangen en verzon vorig jaar al een list. Aangezien Tesla’s helemaal niets uitstoten, heeft FCA honderden miljoenen euro’s overgemaakt naar Amerika om die auto’s bij zijn vloot te mogen betrekken. Blijkbaar zitten er mazen in de Europese wetgeving.

Uiteraard is het slimmer om zélf iets te doen aan de dreigende acceptgiro uit Brussel. FCA komt in 2020 dan ook met zijn eerste elektrische modellen, later dan vrijwel alle concurrenten. De nieuwe Fiat 500, die op de autobeurs van Genève wordt onthuld, is de belangrijkste nieuwkomer. Hij is volledig elektrisch. Van de huidige 500 verscheen ook een elektrische versie, maar die kon je alleen kopen in de Verenigde Staten.

FCA heeft meer nieuws. De Jeep Renagade en Compass komen in 2020 als plug-in hybride op de markt. Verder krijgen de huidige Fiat 500 en de Panda een nieuwe driecilinder mild hybrid-motor. Het lijkt misschien merkwaardig om een oud model nog van een nieuwe motor te voorzien, maar de huidige Fiat 500 blijft gewoon in de prijslijst staan als het doek van de nieuwe wordt getrokken.

Verkooprecord

Fiat lijkt van zijn Amerikaanse tak de uitdrukking ‘if it ain’t broken, don’t fix it’ over te nemen. In de autowereld wordt een model gemiddeld na zeven jaar vervangen, maar de 500 loopt al dertien jaar vrijwel ongewijzigd mee. In 2015 kreeg de Fiat 500 een bescheiden facelift, dat is alles. De auto is een rijdende Brad Pitt: de tijd krijgt geen vat op hem. Hij ziet er nog altijd behoorlijk modern uit en – zo blijkt tijdens onze testrit – rijdt eigenlijk nog prima. De boekhouders van Fiat zijn ook blij, want in 2019 werden meer 500’s verkocht dan ooit (194.000 in totaal). Als Ivo Niehe bij Fiat had gewerkt, had hij de 500 ‘een belachelijk groot succes’ genoemd.

De 1,0-liter driecilinder, die volledig nieuw is ontwikkeld, levert een bescheiden 70 pk en krijgt geen hulp van een turbo. De elektromotor haalt zijn stroom uit een accu in broodtrommelformaat, met een capaciteit van 0,132 kWh. Laat je het gaspedaal los, bijvoorbeeld als je een heuvel afrijdt of bij het uitrollen, dan wordt de accu automatisch opgeladen. De elektromotor levert extra kracht bij het accelereren en wordt benut voor het starten van de verbrandingsmotor. De motor is gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak, een automaat is niet leverbaar. De prestaties zijn vrij normaal voor een kleine benzinemotor: de sprint van 0 naar 100 km/u duurt 13,8 seconden en de topsnelheid is 167 km/u.

We testen de nieuwe 500 in de binnenstad van Bologna, waar voetgangers en scooters uit alle hoeken en gaten komen en er altijd wel een opdringerige Italiaan bumperkleeft. Tegelijk moet je om zo zuinig mogelijk te rijden heel goed alle aanwijzingen in het display op het dashboard in de gaten houden. Dat betekent snel opschakelen, anticiperen op verkeerslichten en in z’n vrij uitrollen, zodat de motor wordt losgekoppeld en geen brandstof verbruikt. Deze zeilfunctie werkt tot een snelheid van 30 km/u. Als je goed je best doet, kun je volgens Fiat een gemiddeld verbruik halen van 3,9 l/100 km (1 op 25,6, volgens NEDC 2-norm). De bijbehorende CO2-uitstoot is 89 gram en dat is 20 procent minder dan de huidige 1,2-liter Fire-motor.

Wij komen in de binnenstad niet verder dan 6,0 liter (1 op 16,6), maar rijden bijna niet buiten het drukke stadscentrum. Een gemiddelde van 1 op 20 moet mogelijk zijn zonder Italianen met haast in je binnenspiegel. Dan moet je wel een beheerste rijstijl hebben. De driecilinder motor van de Fiat 500 komt pas echt tot leven bij hoge toerentallen, het maximale koppel van 92 Nm is bijvoorbeeld pas bij 3500 tpm beschikbaar. Als je vlot wilt rijden, moet je dus alle zuinigheidsadviezen negeren en dan loopt het verbruik snel op.

Goede samenwerking

Wat Fiat prima voor elkaar heeft gekregen, is de samenwerking tussen de elektromotor en de verbrandingsmotor. Die vullen elkaar perfect aan, je hebt bijna niet in de gaten wanneer de verbrandingsmotor bijspringt of zichzelf uitschakelt. De benzinemotor is aangenaam stil, ook bij snelheden rond de 80 km/u. Daardoor rijdt de 500 nu een stuk volwassener dan – bijvoorbeeld – met de beruchte tweecilinder TwinAir-motor. De zesde versnelling draagt op hoge snelheden bij aan de rust. De rijeigenschappen van de 500 zijn verder onveranderd: het blijft een geinig rijdende auto, met voor lange mensen een iets te hoge zitpositie. Kleine troost is dat de stoelen deels zijn gemaakt van gerecycled plastic.

De Fiat 500 Hybrid staat in maart in de showroom. Prijzen maakt Fiat pas later bekend, maar ga ervan uit dat de 500 Hybrid minder duur wordt dan de TwinAir, die uit de prijslijst verdwijnt en 19.490 euro kostte. Wie liever een Fiat Panda Hybrid koopt: die staat halverwege februari al bij de dealer, vermoedelijk met een prijs tussen de 14.000 en 15.000 euro. De oude 1,2-liter motor blijft leverbaar op beide modellen, maar alleen in combinatie met een Dualogic-automaat.

