Fiat 500 (2007 - heden): kleine klassieker

Aankoopadvies Fiat 500 (312, 2007 - heden)

• De lampjes dienen nog weleens snel vervangen te worden of opnieuw vastgedraaid. Zowel aan de buiten- als binnenkant.

• Als alle verlichting wegvalt, is het waarschijnlijk de zekeringskast. De centrale deurvergrendeling of de afstandsbedieningen werkt dan ook niet. Ook is het niet mogelijk om te starten.

• Een elektrisch probleem met een andere oorzaak is de kabelboom. Deze kan voor zeer prijzige storingen zorgen als de airco lekt.

• Diesel: controleer of de koppeling goed oppakt (dus niet te hoog) en niet slipt.

• Diesel: in het geval van veel kleine ritjes komt de olie nooit goed op temperatuur. Dient vaker dan normaal verwisselt te worden.

• Diesel: check de uitlaat voor witte rook bij gas geven. Dit kan duiden op kapotte koppakking.

• Simpel te controleren: loszittende deurgrepen komen geregeld voor.

• De 500 is een typische stadsauto. Goed controleren op butsen, deuken en krassen.

• Zorg dat de PIN-code van de auto aanwezig is. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de contactsleutel niet wordt herkend door de auto. Met de code kun je alsnog je sleutel aanmelden.

• Het Blue & Me infotainment en connectiviteit-systeem is niet zaligmakend. Met name bij vroege exemplaren is het een hele klus om een iPhone aan te sluiten. Bij latere versies aanzienlijk beter.

• Er is een terugroepactie geweest voor de TwinAir motor, de tweecilinder benzinemotor met turbo. Controleer of de betreffende 500 deze fix heeft gehad.

• Abarth: de 1.4 MultiAir motor is over het algemeen vrij probleemloos. Het enige serieuze issue is de MultiAir module.

• Neem even een paar bochten iets sneller dan normaal en luister naar de ophanging en wiellagers. Met name die aan de achterkant willen nog weleens vroegtijdig falen.

• In het geval van de halfautomaat (DuoLogic) is het handig om te checken of er voldoende olie in zit. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan de bak dienst weigeren.

• Simpel maar irritant: de stickers op de Abarth uitvoeringen kunnen loslaten.

Aanbod en prijzen

De Fiat 500 is een zeer populaire auto in Nederland. De auto is erg betaalbaar en jarenlang leverbaar, er staan duizenden exemplaren te koop op AutoTrack.nl. De goedkoopste duikt net onder de 4.000 euro. Dat zijn relatief eenvoudige exemplaren met behoorlijk wat kilometers op de klok, minimaal twee ton. De prijzen kunnen oplopen tot 50.000 euro voor een zeer rappe en zeldzame Abarth Biposto met nauwelijks ervaring.

Er was ooit een diesel leverbaar voor de 500, namelijk de 1.3 JTD van Fiat. Daar staan er slechts een handjevol van te koop. Hetzelfde geldt voor 500’s met een LPG-installatie. Bijna alle Fiats 500 hebben dus een benzinemotor. Hybrides komen niet voor. Wel zijn er elektrische exemplaren te koop, met de naam 500e. Deze zijn officieel niet in Nederland geleverd en kennen hun eigen aandachtspunten.

Er staan relatief veel 500C’s te koop. Dat is een 500 met een open dak. Die zijn zowel verkrijgbaar met een automatische transmissie als met een handgeschakelde versnellingsbak. Er zijn ook nog extra varianten van de 500, zoals de 500X en 500L. Dat zijn in technisch opzicht wezenlijk andere auto’s en worden derhalve in dit overzicht niet meegenomen.

Profiel

Fiat is een merk dat altijd zeer sterk is geweest met kleine autootjes. Het is natuurlijk een cliché, maar door die kleintjes is Fiat heel erg groot geworden. In principe is de 500 de opvolger van de 600, die auto was een Seicento met een heel licht gewijzigd uiterlijk. Met de Nuova 500 was het doel om het recept van de New MINI en New Beetle eens dunnetjes over te doen. Wel was er een aanzienlijk verschil. De Duitsers gebruikten de retro-styling om een extra hoge prijs te kunnen rechtvaardigen. Er zouden uiteraard dure varianten komen van de 500, maar de eenvoudige versies waren voor lage prijzen te krijgen.

De 500 kwam in 2007 op de markt. In het begin is het gamma nog heel overzichtelijk. Er is een 1.2 met 60 pk en een 1.4 16v met 95 pk. Voor de veelrijder is er de eerder genoemde 1.3 Mutlijet met 70 pk. Qua uitvoeringen groeit het gamma uit zijn voegen.

In de loop der jaren komen er veel nieuwe (actie-)modellen voorbij. Belangrijke toevoeging is de ‘TwinAir’, een tweecilinder turbomotor. In 2009 komen de eerste rappe Abarth 500’s op de markt, die officieel ‘Abarth 500’ heten en geen Fiat 500. Die 500C wordt in 2010 aangeboden. Deze versie heeft een dak die van voor naar achteren weg kan schuiven, maar de deurstijlen en dakbogen blijven vaststaand. Daarmee doet het enigszins denken aan het dak van de Citroen 2CV.

In 2016 worden alle 500’s gefacelift. De verschillen zijn zeer minimaal, wat bevestigt dat het uiterlijk van de auto op waarde wordt geschat. Het grootste verschil zijn de achterlichten, die nu een strip in carrosseriekleur hebben. Hoewel de auto behoorlijk op leeftijd is geraakt, wordt de auto nog altijd geproduceerd en geleverd.