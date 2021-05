Fan van Mario Kart? In Utrecht kun je straks zélf achter het stuur zitten en je vrienden beschieten

Utrecht krijgt er een nieuwe kartbaan bij. En niet zomaar één, maar eentje die nog het meest te vergelijken is met het Nintendo spelletje Mario Kart. Schieten, de andere spelers beïnvloeden met items en op bepaalde plekken harder en zachter rijden. Het zit er allemaal in.

In de volksmond wordt het al de Mario Kart-baan genoemd, zegt één van de oprichters Paul Kleine. Zo mag de baan alleen niet heten, want dan krijgt het bedrijf problemen met Nintendo. Op Mario (Kart) rusten namelijk rechten. ,,Maar het heeft wel spelelementen die op dit spelletje lijken”.

Driften

Kleine, onderdeel van The Team Building en House of Karts, is samen met deze bedrijven en een Nederlands kartfabrikant een eigen autootje aan het ontwikkelen. ,,Zodat de kart wendbaarder is en je er redelijk in kan driften.”

Op hun nieuwe baan gaat het namelijk minder om snel rijden en meer om behendigheid. Je kunt punten halen en door over bepaalde items heen te rijden, ga je harder of juist langzamer. Ook kun je andere spelers beïnvloeden als je daar de juiste items voor hebt. Je schiet ze dan digitaal af. Net als in het Nintendo spelletje, dus.

Op dit moment is het bedrijf nog druk bezig met het testen van de laatste prototypes, maar Utrecht lijkt de nieuwe kartbaan al te hebben ontdekt. ,,We krijgen ontzettend veel reacties. De telefoon staat roodgloeiend.”

Meerdere banen

De baan krijgt het thema ‘warehouse’, ofwel magazijn. ,,Het idee is dat er een lopende band in komt. We hebben al een car wash en die blijft. Verder moeten er veel lichten en dergelijke komen om het spel nog leuker te maken.”

Kleine had gehoopt dat de kartbaan al in juni open zou gaan, maar door een ‘grondstoffencrisis’ lukt dat niet. Nu gokken ze dat ze tussen 1 augustus en 1 september de deuren openen. Utrecht is dan nog maar het begin. ,,Het is de bedoeling dat er meerdere banen in Nederland komen.”

