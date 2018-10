EZ-Ultimo is Renaults toekomstvisie op luxueuze rij-robot

De EZ-Ultimo is een elektrische en autonome deelauto, maar Renault noemt het model liever een rij-robot. Renault stelt zich voor dat vijfsterrenhotels de robocar inzetten om hun gasten te halen en brengen van en naar het vliegveld of de locatie waar ze naartoe willen. Binnenin is alle luxe aanwezig, met een bank voor de achterpassagiers die in de rijrichting bewegen en draaiende voorstoelen voor de achteruitrijdende passagiers.