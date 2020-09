Explosief: dit kan gebeuren wanneer je een dieselmotor opvoert tot 3000 pk

Dieselmotoren heten ook wel ‘zelfontbranders’, aangezien ze geen bougie nodig hebben om tot ontbranding te komen. Maar wanneer je te veel vraagt van een dieselmotor, kan hij kennelijk veranderen in een ‘zelfontploffer’, zo blijkt uit onderstaande video’s. Tijdens het evenement probeerden eigenaren van de sterkste dieselauto's van het land uit te vinden welke auto het allersterkst is, schrijft The Drive . Dat deden ze op zogeheten rollenbanken, waarbij de auto stilstaat, maar de achterwielen een meetapparaat in werking stellen dat afleest hoeveel vermogen er vrijkomt. Helaas ging niet alles zoals gepland. Op Facebook verscheen een filmpje van het evenement met spectaculaire beelden.

Eerst is te zien hoe een deelnemer een Ram Cummins-dieseltruck langzaam op toeren brengt. Dan komen de turbo's erin en begint de motor echt te klinken als een opstijgende Boeing 747. Dan, als de meter 2920 pk aanwijst, ontploft plotseling de hele voorzijde van de auto, waarna de deelnemer van het platform springt en de brand wordt geblust. Het is een wonder dat er alleen materiële schade was, gezien het grote aantal hete onderdelen dat door de ontploffing in de rondte werd geslingerd. Het is onduidelijk wat er mis was met de motor.