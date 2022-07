Evert en Nel gaan in vol ornaat terug in de tijd met Hillman Minx: ‘Best gedoe, instappen met zo’n jurk’

Mijn Allessie Roels Volkswagen Golf GTI bleek specialer dan gedacht: ‘Kenners zien dat het een bijzondere is’

Het was de hoogste tijd voor een leuke auto, besloot Roel de Ruijter (64) 13 jaar terug. In Schoonhoven vond hij samen met zijn zoon Nick (32) een Volkswagen Golf GTI die specialer bleek dan ze hadden gedacht. Zijn rode duivel werd namelijk ‘geboren’ in Brazilië, reed een paar jaar rond in Californië en belandde daarna pas in Nederland.

16 juli