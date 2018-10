Europees parlement dwingt autofabrikanten: 40 procent minder CO2-uitstoot bij nieuwe auto's

Van de autofabrikanten wordt momenteel geëist dat ze de gemiddelde uitstoot tegen 2021 inperken tot 95 gram CO2 per kilometer. Tegen 2030 wou de Commissie daar nog eens 30 procent af halen, maar dat werd in het Europees Parlement als onvoldoende bestempeld. De milieucommissie bleek zelfs voorstander van een doelstelling van 45 procent.

De milieucommissie had echter heel verdeeld gestemd en de afgelopen weken is er intensief onderhandeld tussen de politieke fracties. De Europese Volkspartij, de grootste formatie, toonde zich ongerust over de belangen van de autofabrikanten en de werkgelegenheid in landen met een sterke auto-industrie, zoals Duitsland. Ze mikte op 35 procent, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen. Vandaag schaarde een meerderheid van 389 tegen 239 stemmen (41 onthoudingen) zich achter 40 procent.

Dat betekent niet dat het pleit is beslecht. De Europarlementsleden moeten nog onderhandelingen beginnen met de Europese ministers van Milieu, die naar verwachting op 9 oktober hun standpunt vastleggen.

De vermindering van de uitstoot van nieuwe auto's en bestelwagens moet de Europese Unie helpen om haar afspraken in het kader van het klimaatakkoord van Parijs na te komen.

Auto's en bestelwagens zorgen in Europa voor ongeveer 15 procent van de CO2-uitstoot. CDA-europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, een van de initiatiefnemers van het compromisvoorstel, was tevreden over de uitslag. Ook GroenLinks-parlementariër Bas Eikhout is blij dat het parlement de noodzaak van ambitieuze regelgeving erkent, maar hij had verder willen gaan.

Milieudefensie spreekt van een ,,goede stap'', maar volgens de organisatie is dit nog niet genoeg om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. ,,Daarvoor is een reductie van zo'n 60 procent in 2030 nodig.''

De Europese autobrancheorganisatie ACEA is duidelijk niet tevreden. ,,We blijven in het bijzonder bezorgd over de uiterst agressieve CO2-reductiedoelstellingen en het opleggen van verkoopquota voor elektrische voertuigen'', stelt de sectorlobby. ,,Consumenten kunnen niet gedwongen worden om elektrische auto's te kopen, zonder de nodige infrastructuur of prikkels.''