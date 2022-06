Europa is eruit: nieuwe auto’s moeten per 2035 emissievrij zijn

Economische noodzaak

Volgens de Franse minister van klimaattransitie Agnès Pannier-Runacher is de uitfasering van de verbrandingsmotor niet alleen een milieu-, maar ook een economische noodzaak: China en Amerika zijn al heel ver met de ontwikkeling en productie van schone alternatieven en pikken die markt volledig in als Europa geen tempo maakt. Van Nederland hadden de auto’s (inclusief kleine bestelauto’s) al vanaf 2030 emissievrij mogen zijn, maar 2035 werd – net als eerder in het Europees Parlement – het compromis. Nu lidstaten en Parlement hun positie hebben bepaald kunnen onder de nieuwe Raadsvoorzitter Tsjechië de formele wetgevingsonderhandelingen beginnen.

De milieuministers hakten knopen door over totaal vijf klimaatwetsvoorstellen, waarmee Europa volgens zowel het afzwaaiende Franse voorzitterschap als Timmermans goed op weg is naar een CO2-reductie met 55 procent in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050, beide bedoeld om de temperatuurstijging op aarde tot maximaal anderhalve graad te beperken. Andere besluiten gaan over bindende CO2-reductiedoelstellingen per lidstaat, beperking van de emissierechten, extra bosaanplant voor CO2-opslag, beperking van de uitstoot in industrie, elektriciteitsopwekking, lucht- en zeevaart en een sociaal klimaatfonds om de ergste klappen voor lage inkomens op te vangen.