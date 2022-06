Europa doet diesel- en benzineauto's vanaf 2035 in de ban

CO2-vrijEuropa kapt met de benzine- en dieselmotor. Per 2035 komen die niet meer op de markt. Met een levensduur van vijftien jaar houdt dat in dat het Europese personenverkeer in 2050 zo goed als volledig CO2-vrij is.

Door verder de emissienormen tot 2035 aan te scherpen, ook voor bestelauto’s, hoopt het Europese Parlement zijn doelen van 55 procent minder CO2 in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 binnen bereik te houden. Die zijn allebei meer dan nodig om onder de anderhalve graad temperatuurstijging te blijven. Het parlement en xde Europese Commissie moeten nu samen de lidstaten nog op die lijn zien te krijgen.

De stemming in het parlement was spannend omdat de conservatief/christendemocratische EVP als grootste fractie tegen een volledige uitfasering van de verbrandingsmotor was. Zij wilde niet verder gaan dan 90 procent elektrische auto’s in 2035, uit angst 500.000 banen te verliezen in de voornamelijk Duitse auto-industrie. ,,We willen af van de CO2, niet van de industrie”, aldus EVP-fractieleider Manfred Weber.

Hartstochtelijk

Klimaatcommissaris Frans Timmermans riep het Parlement hartstochtelijk op geen uitzonderingen toe te staan, omdat automakers dan te lang hun aandacht en geld moeten blijven verdelen over verschillende autotypes. Bovendien zijn ze zelf klaar voor een snelle overgang, aldus Timmermans en ook Parlementsonderhandelaar Jan Huitema (VVD).

Sommige merken willen al in 2030 of 2028 de volledige overstap maken. Als wij hen niet helpen, aldus Timmermans, pakken straks de Chinezen of Amerikanen de markt. Baanverlies is volgens hem bij verstandig beleid niet aan de orde omdat ook de ‘nieuwe’ automarkt personeel zal vergen.

Kleinere beurs

De consument, ook die met een kleinere beurs, hoeft de vernieuwing van het wagenpark niet te vrezen, aldus Timmermans en Huitema. Zij zijn ervan overtuigd dat de elektrische auto gerekend over de volledige levensduur en inclusief de brandstof nu al goedkoper is dan één met een verbrandingsmotor. Voor het klimaat gaat het om een belangrijke stap. Het wegvervoer is verantwoordelijk voor ruwweg 20 procent van de CO2-uitstoot, daarbinnen komt 70 procent van personen- en bestelauto’s.

Het Europese Parlement boog zich de afgelopen twee dagen over totaal acht klimaatwetten, maar een aantal daarvan is terugverwezen naar de EP-milieucommissie. Links en rechts konden het niet eens worden over het jaar waarin Brussel moet stoppen met de uitgifte van gratis emissierechten, die nu energievreters als de staal-, cement- en chemische industrie bevoordelen en de overstap naar schonere productie frustreren.,,De vervuiler moet betalen, niet betaald worden”, aldus Mohammed Chahim (PvdA).

Twee andere wetten, voor de instelling van een sociaal klimaatfonds om lagere inkomens tegemoet te komen en voor de invoering van een CO2-taks op producten van buiten Europa, hangen zo nauw samen met de uitgifte van gratis emissierechten dat ook die zijn uitgesteld. ,,We komen ermee terug naar de plenaire als we zeker weten dat we een meerderheid hebben”, aldus voorzitter van de EP-milieucommissie Pascal Canfin.

Wanneer dat zal zijn durfde hij niet te zeggen. Het parlement kwam wel tot een besluit over de uitfasering van gratis uitstootrechten voor de luchtvaart. Die verdwijnen in 2025.