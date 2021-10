EU-voorstel: alcohollimiet in verkeer naar nul promille

Deze week eisten Europarlementariërs in Straatsburg dat EU-landen meer inspanningen leveren op het gebied van verkeersveiligheid. De limiet van 0,0 promille voor alcohol in het verkeer is bedoeld om ‘Vision Zero’ waar te helpen maken, aldus de parlementariërs in een resolutie. Vision Zero is een multinationaal verkeersveiligheidsproject dat tot doel heeft een snelwegsysteem te realiseren zonder doden of zwaargewonden in het wegverkeer: een reductie tot (bijna) nul.



Volgens het Parlement kwamen in de Europese Unie in 2019 23.000 mensen om het leven bij verkeersongevallen. Een aanzienlijk deel van die verkeersdoden wordt veroorzaakt door alcohol in het verkeer, zo meldt het Duitse opinieblad Der Spiegel. Ook in Nederland is het aantal dodelijke slachtoffers door alcohol in het verkeer een punt van blijvende aandacht. Volgens cijfers van de politie vielen er in 2016 nog 13 verkeersdoden door alcohol, in 2018 waren dat er 36. In 2019 vielen in de eerste negen maanden al 29 doden bij verkeersongelukken waarbij alcohol een rol speelde.