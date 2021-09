EQG Concept: Mercedes maakt in München echt álles elektrisch

Die nieuwe versie van de G-klasse, die in München wordt gepresenteerd als Concept EQG, komt volgend jaar op de markt. Net als de EQA, EQC, EQS en de nieuwe EQE gaat Mercedes het model voeren onder het label Mercedes-EQ dat speciaal in het leven is geroepen voor elektrische modellen. In markten waar het mogelijk is, wil het concern aan het einde van dit decennium van elk model een ‘uitstootvrije’ versie leveren ‘en volledig elektrisch gaan’.

De komst van een elektrische G-klasse is desalniettemin opmerkelijk: het model zag in 1979 het levenslicht als robuuste terreinwagen, die niet voor niets ook door het Nederlandse leger werd ingezet. De huidige, sterk gemoderniseerde ‘personenwagenversie’ is vooral in trek bij mensen die willen laten zien dat ze succesvol zijn: niet zelden zie je een ‘Geländewagen’ in de sportieve AMG-trim, voorzien van een brullende en dorstige V8-motor.

Volledig scherm Op de achterdeur van de Mercedes EQG zit geen reservewiel, maar een opbergvak in de vorm van een wallbox © Daimler AG

Koud kunstje

Die verdwijnt dus in de nieuwe EQG: in plaats van een V8 krijgt de elektrische versie maar liefst vier elektromotoren die ‘dicht bij de wielen’ zitten. Mercedes laat nog niet los hoe veel vermogen en trekkracht zij zullen leveren, maar belooft al wel dat de EQG even goed in het terrein wordt als de modellen met een verbrandingsmotor. Dankzij de accu’s in de bodem zal het zwaartepunt van de auto lager liggen, terwijl de elektromotoren hun kracht al bij nul toeren per minuut leveren. Omdat die power beter te doseren is dan bij een benzine- of dieselmotor, moet terreinrijden in de EQG volgens Mercedes een koud kunstje zijn.

Met onafhankelijke wielophanging bij de voorwielen en een starre as achter, moet de EQG met indrukwekkend gemak over ruig terrein kunnen komen, zo belooft Mercedes. Net als de andere versies van de G-klasse worden de prototypes momenteel uitgebreid getest op de beroemde Schökl-testbaan van het concern. Daar moeten de auto’s onder meer hellingen van ruim 60 procent overwinnen.

Volledig scherm Het studiemodel van de komende Mercedes EQG © Daimler AG

Op de achterdeur van de EQG zit trouwens geen groot reservewiel, zoals gebruikelijk, maar een afsluitbare bak waarvan het ontwerp doet denken aan een wallbox – een reserveaccu voor thuis aan de muur. Daarin zou je volgens Mercedes-Benz bijvoorbeeld de laadkabel kunnen opbergen. De productieversie van de elektrische terreinwagen zou volgend jaar al op de weg verschijnen.

Volledig scherm Het studiemodel van de komende Mercedes EQG © Daimler AG

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.