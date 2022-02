Enorme rijen bij de pomp nu brandstofcrisis dreigt: ‘De vraag is of benzine straks nog betaalbaar is’

Deze stoere terreinwa­gen rijdt heilige huisjes omver (en maakte Land Rover boos). Maar wat is het?

Toen Land Rover in 2017 na 67 jaar stopte met de klassieke Defender, besloot de steenrijke Britse zakenman Sir Jim Ratcliffe zelf maar een opvolger te ontwikkelen. Dat werd deze Ineos Grenadier. De fabriek in Frankrijk is inmiddels klaar voor serieproductie, maar moeten we deze nieuwe terreinwagen serieus nemen of is het toch vooral een hobbyproject van een avontuurlijke miljardair?

17 februari