‘Elon Musk wilde Volkswagen-topman Diess als opvolger’

Vrijwel niemand in de internationale auto-industrie had het door, maar Elon Musk en Herbert Diess konden het zes jaar geleden blijkbaar erg goed met elkaar vinden. Dat blijkt uit onderzoek van het Duitse Business Insider . In 2015 zou het tot een climax zijn gekomen, toen Musk opzij wilde stappen als CEO en kennelijk Diess als goede opvolger zag. Volgens Business Insider was er zelfs al een contract opgesteld voor Diess, dat alleen nog maar getekend hoefde te worden.

Diess heeft er overigens nooit geheimzinnig over gedaan dat hij grote bewondering heeft voor Tesla. Onlangs ontmoetten de twee elkaar opnieuw. Na het treffen van Musk en Diess bij een Volkswagen ID3, stapte Diess achter het stuur van een Tesla Model Y en sprak hij zijn positieve indruk over die auto uit. Diess liet onder meer via LinkedIn duidelijk blijken de Model Y voor hem een voorbeeld is als het gaat om de prestaties, actieradius, gebruikservaring en automatische updates. Hij haastte zich nog wel erbij te vermelden dat de Tesla niet in alle opzichten voor hem een inspiratiebron vormt. Maar hij liet in het midden wat Volkswagen dan in zijn ogen beter doet dan Tesla.