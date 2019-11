Elektrische SUV van Nissan in aantocht

Tijdens de jaarlijkse ontmoeting met de Belgische pers, waarin Nissan traditioneel duiding geeft over de commerciële resultaten van het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor 2020, gaf de Nissan-directie aan dat de Nissan Ariya (foto), die vorige maand op de autoshow van Tokio als conceptauto werd onthuld, vrij snel in productie zal gaan. De lancering, die wellicht gepland staat voor de autoshow van Genève in maart, past binnen de voorgenomen strategie van het merk om zo snel mogelijk zoveel mogelijk elektrische modellen op de weg te brengen.

De vormen en lijnen van de 4,6 meter lange Ariya borduren voort op de twee jaar geleden onthulde IMx Concept. Onderhuids treffen we een aandrijflijn aan met twee elektromotoren (één op elke as), waardoor dit in de praktijk een vierwielaangedreven crossover zal zijn. Het productiemodel krijgt bovendien semi-autonome rijtechnologie, waardoor deze auto op snelwegen volledig zelfstandig kan rijden.

Nissan, dat met de Leaf één van de eerste autobouwers was die een ‘betaalbare’ elektrische auto op de markt bracht, moet de komende jaren een versnelling hoger schakelen om de massaal oprukkende EV-concurrentie het hoofd te bieden. Naast de Hyundai Kona Electric en Kia e-Niro, die al een tijdje te koop zijn, hebben ook Skoda (met de Vision iV) en Mazda (met de MX-30) concrete plannen om in 2020 een betaalbare elektrische SUV op de markt te brengen. En dan is onder andere in Nederland ook nog een volledig elektrische SUV van MG te koop.

Volledig scherm Mazda MX-30 © Mazda