Elektrische Skoda van 25.000 euro komt eraan, gevolgd door Octavia-achtige stationwagon

Vorig jaar was de Skoda Enyaq iV de best verkochte elektrische auto van Nederland. Maar dit jaar was de best verkopende Skoda ineens een heel ander model. In de eerste drie maanden van 2023 stond de Kodiaq op nummer 1, met 1145 registraties tegenover 847 voor de Enyaq iV (bron: Bovag). Een opmerkelijk resultaat, want deze kolossale en prijzige SUV – die alweer zeven jaar oud is – moet helemaal niets hebben van elektrificatie. Zelfs een brandstofbesparende startgenerator (mild hybrid), die de benzinemotor bij zware belasting een duwtje in de rug geeft, wordt niet in de Kodiaq aangeboden.

Daar komt later dit jaar verandering in: Skoda legt momenteel de laatste hand aan de nieuwe Kodiaq. Deze SUV verschijnt komend najaar, samen met de nieuwe Skoda Superb, een ruime zakenauto die – als hatchback en stationwagon – gelijktijdig met de nieuwe Volkswagen Passat is ontwikkeld. Aan elektrificatie valt voor deze modellen echter niet meer te ontkomen; ook Skoda moet de CO 2 -kraan dichtdraaien.

In de nieuwe Kodiaq en Superb gebeurt dat met behulp van hybridetechniek: er komt van beide modellen zowel een stekker-loze uitvoering met mild hybrid-systeem als een plug-inhybride met elektromotor en een oplaadbare batterij. Een volledig elektrische Kodiaq of Superb zit niet in het vat, de nieuwe modellen zijn bedoeld voor kopers voor wie de overstap naar een EV (Electric Vehicle) nu nog te vroeg komt. De Superb en Kodiaq overbruggen de tijdspanne die Skoda heeft uitgetrokken voor de (geleidelijke) transitie naar volledige elektrificatie. Vanaf 2030 moet 70 procent van alle in Europa verkochte Skoda’s volledig elektrisch zijn. Om dat doel te behalen, investeert het Tsjechische merk de komende vijf jaar 5,6 miljard euro.

Volledig scherm Volgend jaar te koop: de Skoda Elroq, een middelgrote SUV die volledig elektrische aandrijving krijgt. © Skoda

Opmaat naar betaalbare elektrische auto

Een belangrijk deel van dat bedrag wordt gestoken in de ontwikkeling van vier geheel nieuwe, volledig elektrische modellen. Het eerste resultaat verschijnt volgend jaar al op de markt: de Skoda Elroq. Deze midi-SUV heeft een lengte van ongeveer 4,5 meter en staat op het modulaire elektrische MEB-platform van de Volkswagen-groep. Daarvan maken ook de Skoda Enyaq iV, de Cupra Born en Tavascan en de gehele ID-familie van Volkswagen gebruik.

De Skoda Elroq kan worden beschouwd als opmaat naar de eerste echt betaalbare EV van Skoda, waarvoor een instapprijs van 25.000 euro wordt genoemd. Deze kleine SUV wordt iets langer dan 4 meter, ongeveer hetzelfde formaat als de huidige Fabia. Hij gaat dezelfde techniek gebruiken als de productieversies van de Volkswagen ID.2 en Cupra Urban Rebel. De kleine elektrische Skoda arriveert in 2025 in de showrooms.

Volledig scherm Zo zal de elektrische stationwagon, formaat Octavia, er in grote lijnen uit zien. © Skoda

Nieuwe designkoers

De derde nieuwe EV van Skoda wordt een stationwagon met hetzelfde formaat als de huidige Octavia Combi. Dit model staat voor 2026 op de planning. In hetzelfde jaar verschijnt de productieversie van het studiemodel Vision 7S, dat Skoda vorig jaar augustus toonde. Deze grote SUV biedt ruimte aan zeven inzittenden en gaat concurreren met de Kia EV9. Afgaand op de specificaties van de Vision 7S, krijgt de auto een accupakket van 89 kWh en een range van meer dan 600 kilometer.

Over de Vision 7S gesproken: uiterlijk volgen alle nieuwe elektrische Skoda’s de designkoers die met dit studiemodel is ingeslagen. Ook voor de Skoda-dealerorganisatie wordt daarmee een metamorfose ingeluid. Om over te stappen op de nieuwe corporate identity, neemt Skoda trouwens ruim de tijd. Pas in 2025 gaan alle Nederlandse Skoda-dealers gehuld in de nieuwe merkkleuren.

Nieuwe Euro 7-uitlaatgasnorm kan einde betekenen voor Fabia

Skoda’s nieuwe elektrische modellen zullen in eerste instantie naast de bestaande auto’s met verbrandingsmotor worden aangeboden. Martin Jahn, hoofd marketing en sales van Skoda: ,,In sommige delen van Europa gaat de transitie naar elektrische mobiliteit immers langzamer dan in andere gebieden. Maar ook hier willen we onze klanten blijven bedienen, daarom pakken we de transitie naar elektrische mobiliteit zo geleidelijk aan. Er is nog steeds veel vraag naar de huidige Kodiaq en Superb. Voor de nieuwe generatie van deze auto’s zien we dan ook genoeg slagingskansen. Ook al neemt de vraag naar EV’s in de segmenten waar de Kodiaq en Superb opereren meer en meer toe.”

Voor Skoda zelf is de transitie naar elektrische mobiliteit zeer ingrijpend. Momenteel wordt de elektrische Enyaq iV op dezelfde lijn geproduceerd als de Octavia, maar dat betekent niet automatisch dat de elektrische Elroq ook in dezelfde fabriek gebouwd kan worden als de Karoq. ,,We hebben momenteel drie fabrieken in Tsjechië, daar blijft het bij. Doordat we momenteel op maximale capaciteit werken, is het heel lastig om te bepalen wanneer het juiste moment is om te wisselen naar een nieuw model.”

Daarbij komen ook andere aspecten kijken, zoals de uiteindelijke inhoud van de nieuwe aangescherpte emissienorm Euro 7, die naar verwachting in 2025 wordt ingevoerd. ,,Als het een te grote investering vergt om modellen als de Fabia, Scala en Karoq te laten voldoen aan Euro 7, luidt dat het vervroegde einde in voor deze modellen.”