Elektrische auto's zijn relatief snel total loss en dit is waarom

Elektrische auto's zijn gevoelig voor kleine aanrijdingen. Een beschadigde accu is moeilijk te repareren en moet vaak in zijn geheel worden vervangen. Dat betekent een enorme kostenpost voor kopers.

Elektrische auto's worden vaak geprezen om hun betrouwbaarheid, omdat er weinig bewegende delen in zitten. Maar als er iets kapot gaat, is het vaak ook meteen duur. Zeker als het gaat om het accupakket. Vervanging is enorm kostbaar, daardoor kunnen elektrische auto's bij een kleine aanrijding al vrij snel total loss worden verklaard.

Dat probleem wordt volgens een nieuw rapport van Reuters verholpen doordat fabrikanten de accu's steeds verder onderin de auto's wegstoppen. Daardoor kunnen grotere accu's worden gebruikt of blijft er meer plek over voor bagage. Ook maken accu’s steeds vaker deel uit van het chassis. Dat zorgt voor meer stijfheid en minder gewicht omdat er kan worden bespaard op staalconstructies. Keerzijde is echter wel dat de accu's hierdoor moeilijker te repareren zijn.

Een andere reden is dat veel schuim en andere beschermende middelen worden gebruikt om het accupakket stijver te maken. Dat is goed voor de structuur van de auto, maar het betekent ook dat in veel gevallen al bij een relatief kleine aanrijding meteen een compleet accupakket moet worden vervangen - iets wat bij de meeste merken al snel 15.000 euro kost. En dat terwijl een deelreparatie van één of enkele cellen wellicht ook mogelijk was.

Volgens experts is bijvoorbeeld de Tesla Model Y vrijwel niet te repareren vanwege onder andere voorgenoemd schuim. Aan de accupakketten van de Model S, X, 3 en Y zijn veel makkelijker deelreparaties uit te voeren. Ook andere merken zijn voorzichtig met het doen van deelreparaties. Elektrische Mercedes-modellen hebben bijvoorbeeld een sensor aan boord die de kracht van een botsing meet. Wanneer deze boven een bepaalde grenswaarde komt, treedt een beveiliging in die het accupakket onklaar maakt. Vervangen van het gehele pakket is dan de enige optie.

