Elektrische auto opladen? Buiten Randstad zijn nog weinig laadpunten

Het lukt inmiddels in heel Nederland om op te laden. Zelfs op Vlieland kan de elektrische rijder terecht; er is één openbaar oplaadpunt, blijkt uit cijfers van Oplaadpalen.nl. Afgelopen zomer ging zelfs de laatste laadpaalloze gemeente in Nederland overstag. De gemeente Onderbanken heeft een laadpunt aangelegd in Schinveld. ,,En we hebben als gemeente ook meteen een paar elektrische auto's aangeschaft voor erbij’’, meldt de woordvoerster.



Laden in de Randstad is geen probleem. Daar schieten de laadpalen als paddenstoelen uit de grond. Amsterdam: 3839 stuks, Rotterdam 2436, Den Haag 2081 en Utrecht telt 2081 laadpalen. In de dunbevolkte randen van het land moet de elektrische rijder goed zoeken en plannen als de accu leegt dreigt te raken. Op provinciaal niveau blijven met name Groningen, Zeeland, en Drenthe achter met minder dan 600 laadpalen per provincie. Ter vergelijking: Alleen Breda heeft al 544 openbare laadpalen.